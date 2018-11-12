В Новосибирске заметили больших хищных птиц — они пожирают ворон и голубей

Хищники летят в город, потому что тут много еды для них

В Новосибирске можно встретить два вида ястребов — тетеревятников и перепелятников





Горожане заметили в Новосибирске ястребов, которые питаются ранеными и слабыми птицами.





Фотографию ястреба в редакцию НГС прислала читательница Марина, которая заметила одного из ястребов недалеко от дома № 30 на улице Куприна в Дзержинском районе Новосибирска.





«Сейчас в городе можно встретить два вида ястребов: ястребов-тетеревятников и ястребов-перепелятников. В города их привлекает большое количество потенциальных жертв, которыми для тетеревятников могут служить голуби и оба вида ворон, а для перепелятников — воробьи и синицы», — рассказал корреспонденту НГС орнитолог Алексей Яновский.





По его словам, сейчас птицы вернулись в город из-за обилия еды: они нападают на более мелких птиц.





«Оба вида ястребов широко распространены и довольно часто встречаются в окрестностях Новосибирска, повсюду в нашей области и везде в Северной Евразии. Если тетеревятники всю зиму держатся, перемещаясь не очень далеко в пределах гнездового ареала, то менее морозостойкие перепелятники предпочитают откочевывать достаточно далеко к югу. Но в ноябре и эти мелкие ястребы могут ещё задерживаться в Новосибирске и его окрестностях», — добавил Алексей Яновский.







Ястреб-тетеревятник немного крупнее ястреба-перепелятника





В случае если вы нашли на улицах города раненого ястреба, то волонтёры Центра реабилитации диких животных (ЦРДЖ) просят обращаться к ним за помощью. «Выхаживание таких птиц очень сложное, а потому лучше обратиться к экспертам», — сообщила корреспонденту НГС пресс-секретарь ЦРДЖ Алиса Богомолова.





В сентябре в Новосибирске заметили раздобревших перепелов — небольшие птицы сделали короткую остановку в городе и продолжили свою миграцию к местам зимовок. А одними из первых Новосибирск покинули стрижи — птицы начали улетать в середине августа.

