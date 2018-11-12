Посёлок в Советском районе остался без отопления из-за перебоев с электричеством
Дома в Огурцово отапливаются газовыми котлами, которые не работают без света
Утром в понедельник, 12 ноября, посёлок Огурцово в Советском районе Новосибирска остался без электричества — из-за этого местные жители остались без отопления.
«С утра отключили, около 10:00, и сказали, что до вечера электричества не будет. Меняют какую-то деталь на опоре, и это без вариантов, нужно именно сейчас, в мороз. Нельзя же было этого сделать, когда была плюсовая температура, нельзя этого сделать через пару дней, когда отпустят морозы. Причём это не какое-то экстренное отключение, а плановое. <…>
Огромный посёлок без электроснабжения. У всех [стоят] газовые котлы.
Вся система разморозится, не у всех же есть генераторы. Газовые котлы без электричества не работают», — рассказала корреспонденту НГС местная жительница Елена.
В диспетчерской Левобережного РЭС пояснили, что сейчас ведутся ремонтные работы.
«Аварийно-восстановительные работы до 17:00. Если закончат раньше, то включим электричество раньше. Бригада там работает», — коротко прокомментировали корреспонденту НГС в диспетчерской.
В конце октября из-за урагана коттеджный посёлок «Берёзки» и село Новолуговое под Новосибирском остались без света на 17 часов.
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Александр Сильченко
Фото Александра Ощепкова