Посёлок в Советском районе остался без отопления из-за перебоев с электричеством

Дома в Огурцово отапливаются газовыми котлами, которые не работают без света

Сейчас сотрудники «РЭС» ведут ремонт на линии электропередачи





Утром в понедельник, 12 ноября, посёлок Огурцово в Советском районе Новосибирска остался без электричества — из-за этого местные жители остались без отопления.





«С утра отключили, около 10:00, и сказали, что до вечера электричества не будет. Меняют какую-то деталь на опоре, и это без вариантов, нужно именно сейчас, в мороз. Нельзя же было этого сделать, когда была плюсовая температура, нельзя этого сделать через пару дней, когда отпустят морозы. Причём это не какое-то экстренное отключение, а плановое. <…>







Огромный посёлок без электроснабжения. У всех [стоят] газовые котлы.



Вся система разморозится, не у всех же есть генераторы. Газовые котлы без электричества не работают», — рассказала корреспонденту НГС местная жительница Елена.





В диспетчерской Левобережного РЭС пояснили, что сейчас ведутся ремонтные работы.





«Аварийно-восстановительные работы до 17:00. Если закончат раньше, то включим электричество раньше. Бригада там работает», — коротко прокомментировали корреспонденту НГС в диспетчерской.





В конце октября из-за урагана коттеджный посёлок «Берёзки» и село Новолуговое под Новосибирском остались без света на 17 часов.