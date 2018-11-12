В Новосибирске задержаны участники запрещённой секты «Свидетели Иеговы»

У организаторов забрали литературу и электронику

У главы ячейки «Свидетелей Иеговы» забрали мобильные телефоны и запрещённую литературу
У главы ячейки «Свидетелей Иеговы» забрали мобильные телефоны и запрещённую литературу


В Новосибирске задержали участников религиозной организации «Свидетели Иеговы», деятельность которой признана экстремистской и запрещена на территории России, — полиция поймала 16 человек. 


«В рамках предотвращения экстремистских проявлений пресечена деятельность местной христианской религиозной организации "Свидетели Иеговы", деятельность которой признана экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации, — сообщил сегодня, 12 ноября, на оперативном совещании в региональном правительстве заместитель начальника полиции Главного управления МВД России по Новосибирской области Олег Ольнёв. — В состав входил организатор, 15 активных участников». 


По его словам, по адресам участников провели обыски. Полицейские изъяли электронные носители информации, мобильные телефоны, сектантскую литературу. Против организатора секты возбуждено уголовное дело. 


В октябре новосибирские пограничники нашли запрещённую книгу в кабине фуры, водитель которой приехал в Россию из Казахстана.

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