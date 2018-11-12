Травников поменял главу министерства природных ресурсов и экологии

И это не единственное изменение в составе областного правительства

Прежде Андрей Даниленко работал заместителем руководителя Верхне-Обского бассейнового водного управления
Прежде Андрей Даниленко работал заместителем руководителя Верхне-Обского бассейнового водного управления

В Новосибирской области назначен новый глава министерства природных ресурсов и экологии.


С 9 ноября исполняющим обязанности министра природных ресурсов Новосибирской области стал Андрей Даниленко, который ранее занимал должность заместителя руководителя Верхне-Обского бассейнового водного управления. Об этом сегодня, 12 ноября, на аппаратном совещании сообщил губернатор Новосибирской области Андрей Травников.


До этого обязанности министра природных ресурсов Новосибирской области исполнял Евгений Рыжков.


Сегодня новый глава министерства выступит на заседании правительства с проектом изменений в региональный закон «О порядке заготовки и сбора гражданами недревесных лесных ресурсов для собственных нужд в Новосибирской области», говорится в повестке заседания на сайте правительства. 


Чиновники предлагают разрешить новосибирцам собирать валежник. 


Ранее это позволили делать всем россиянам и федеральные законодатели. 


Также, по словам губернатора, с 8 ноября изменился статус Сергея Федорчука — теперь он не исполняющий обязанности министра, а министр образования Новосибирской области.

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