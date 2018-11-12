ГИБДД рассказала подробности аварии с «Лэнд Ровером», въехавшим в остановку: у водителя не было прав
Оказалось, что автомобилист попал в больницу
Новосибирская автоинспекция рассказала подробности аварии, во время которой «Лэнд Ровер» снёс остановку и киоски возле ТЦ «Калининский».
Авария случилась в 2:35. Прежде очевидцы сообщали, что водитель покинул место ДТП. Но в автоинспекции пояснили, что он был госпитализирован.
«Водитель — 1985 года рождения (33 года. — Прим. ред.), освидетельствование на состояние опьянения на месте не проводилось, доставлен в медучреждение, сданы анализы, водительского удостоверения не имеет», -— сообщила корреспонденту НГС старший инспектора пропаганды безопасности дорожного движения отдела ГИБДД по Новосибирску Анна Варновская.
В больнице водителю поставили диагноз — сотрясение головного мозга. Также у него перелом грудного позвонка.
Прежде очевидцы сообщали, что в ДТП пострадали два пассажира: молодой человек и девушка. Анна Варновская уточнила, что пассажиры получили ушибы, у них разовые обращения к врачам, но они не попали в категорию пострадавших.
«Управляя автомобилем "Лэнд Ровер", следовал по улице Танковая со стороны улицы Народная в сторону улицы Богдана Хмельницкого и в пути следования, у дома
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Елена Громкова
Фото предоставлено Анной Варновской