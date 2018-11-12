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Красивые сибирячки со скрипками показали клип на песню Виктора Цоя

Премьера нового клипа группы Silenzium состоялась 12 ноября

Съемки клипа проходят в Белокурихе
Съемки клипа проходят в Белокурихе


Известная новосибирская группа Silenzium представила новый видеоклип: скрипачки сыграли кавер на композицию «Пачка сигарет» Виктора Цоя.


Съёмки клипа проходили в Белокурихе — городе-курорте в Алтайском крае. Средства на съёмки клипа музыканты собрали в интернете.

Ранее руководитель группы Silenzium Наталья Григорьева рассказывала корреспонденту НГС, что «Пачка сигарет» — это метафора, олицетворяющая вдохновение.


Видео с официального канала группы Silenzium на видеохостинге YouTube


«Почему "Пачка сигарет"? Хоть и многие не согласны, но я абсолютно уверена, что "Пачка сигарет" — это метафора, она вообще никак не будет фигурировать в клипе. <…> Если посмотреть глубже в смысл, <…>, то речь, конечно, не о бумажной коробочке с табаком (не в ней ценность), а в том состоянии присутствия божественного вдохновения, благодаря которому человек может чувствовать себя на правильном пути в любой жизненной ситуации и на любых тернистых дорогах», — поясняла виолончелистка.


Справка: Silenzium — новосибирская группа, созданная в 2004 году бывшими студентами новосибирской консерватории и играющая в жанрах симфонический, неоклассический и виолончельный металл.


В начале года группа Silenzium выпустила трогательный клип на известную песню «Прекрасное далёко» — основное действие этого ролика разворачивается во времена пионерии.

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