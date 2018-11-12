В Новосибирске нашли 15-летнюю девочку с татуировками

Девочка не вернулась из школы в пятницу, 9 ноября





Волонтёры из поискового отряда «ДоброСпас-Новосибирск» сообщили о завершении поисков 15-летней Марии Рогалевой, которая пропала в Кировском районе Новосибирска.





«Она сама вернулась домой. Мы с ней были постоянно на связи в соцсетях, она, видимо, просто не хотела домой возвращаться. Не знаю, по каким причинам», — рассказала корреспонденту НГС руководитель поискового отряда «ДоброСпас-Новосибирск» Мария Парватова.





О том, что 15-летняя Мария Рогалева пропала, стало известно 9 ноября: волонтёры начали поиски после того, как девушка не вернулась из школы.