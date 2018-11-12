В Новосибирске нашли 15-летнюю девочку с татуировками
По информации волонтёров «ДоброСпас-Новосибирск», пропавшая сама вернулась домой
Волонтёры из поискового отряда «ДоброСпас-Новосибирск» сообщили о завершении поисков 15-летней Марии Рогалевой, которая пропала в Кировском районе Новосибирска.
«Она сама вернулась домой. Мы с ней были постоянно на связи в соцсетях, она, видимо, просто не хотела домой возвращаться. Не знаю, по каким причинам», — рассказала корреспонденту НГС руководитель поискового отряда «ДоброСпас-Новосибирск» Мария Парватова.
О том, что 15-летняя Мария Рогалева пропала, стало известно 9 ноября: волонтёры начали поиски после того, как девушка не вернулась из школы.
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Александр Сильченко
Фото Татьяны Золотовой из архива НГС