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В Новосибирске нашли 15-летнюю девочку с татуировками

По информации волонтёров «ДоброСпас-Новосибирск», пропавшая сама вернулась домой

Девочка не вернулась из школы в пятницу, 9 ноября
Девочка не вернулась из школы в пятницу, 9 ноября


Волонтёры из поискового отряда «ДоброСпас-Новосибирск» сообщили о завершении поисков 15-летней Марии Рогалевой, которая пропала в Кировском районе Новосибирска.


«Она сама вернулась домой. Мы с ней были постоянно на связи в соцсетях, она, видимо, просто не хотела домой возвращаться. Не знаю, по каким причинам», — рассказала корреспонденту НГС руководитель поискового отряда «ДоброСпас-Новосибирск» Мария Парватова.


О том, что 15-летняя Мария Рогалева пропала, стало известно 9 ноября: волонтёры начали поиски после того, как девушка не вернулась из школы.

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