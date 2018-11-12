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Аналитики подсчитали, сколько должна получать семья новосибирцев для аренды двухкомнатной квартиры

Только треть семей в НСО могут позволить себе такую аренду

Новосибирская область заняла в рейтинге доступности жилья 49-е место
Новосибирская область заняла в рейтинге доступности жилья 49-е место


Аналитики РИА Рейтинг подсчитали, какой доход должна иметь новосибирская семья из 4 человек, чтобы снимать двухкомнатную квартиру.


Специалисты подсчитали доступность аренды жилья для семей в регионах России — Новосибирская область оказалась на 49-м месте из 84.


«Предполагается, что в семье двое взрослых и двое детей. 70% средств, оставшихся после вычета из бюджетов прожиточных минимумов, она тратит на аренду жилья, 30% — на прочие расходы», — поясняют аналитики. 


Оказалось, что для новосибирской семьи достаточный доход должен составлять 70,7 тысячи рублей. Доля таких семей в регионе — 32,4%.


Лидером рейтинга оказался Ямало-Ненецкий автономный округ, здесь 53,9% семей могут снимать двухкомнатную квартиру. При этом их доход должен быть 126,4 тысячи рублей. На последней строчке рейтинга оказалась Республика Дагестан — здесь только 16,5% семей могут рассчитывать на аренду, необходимый доход при этом составляет 62,2 тысячи рублей.


Составители рейтинга отмечают, что величина зарплат, прожиточные минимумы и стоимость аренды для каждого региона рассчитывались свои.


В конце сентября аналитики РИА Рейтинг подсчитали, насколько сильно за последний год увеличилась зарплата россиян, — показатель Новосибирской области оказался ниже среднего по стране.

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