Вдоль одного из участков Вокзальной магистрали запретили парковку

Ограничения коснутся участка рядом с железнодорожным вокзалом





Сегодня, 12 ноября, в Новосибирске начал действовать запрет на парковку вдоль одного из участков Вокзальной магистрали.







«С 12 ноября запрещается остановка транспортных средств на Вокзальной магистрали на участке от улицы Ленина до улицы Сибирской за исключением мест, где обустроены парковки», — предупреждали в пресс-центре мэрии Новосибирска.





Власти объявили о запрете в середине октября, тогда же они сообщили, что на участке будут установлены знаки 3.27 «Остановка запрещена», 8.24 «Работает эвакуатор».





Парковаться на указанном участке можно будет только в специально обустроенных карманах







