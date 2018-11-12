Вдоль одного из участков Вокзальной магистрали запретили парковку
Но для автомобилистов оставили парковочные карманы
Сегодня, 12 ноября, в Новосибирске начал действовать запрет на парковку вдоль одного из участков Вокзальной магистрали.
«С 12 ноября запрещается остановка транспортных средств на Вокзальной магистрали на участке от улицы Ленина до улицы Сибирской за исключением мест, где обустроены парковки», — предупреждали в пресс-центре мэрии Новосибирска.
Власти объявили о запрете в середине октября, тогда же они сообщили, что на участке будут установлены знаки 3.27 «Остановка запрещена», 8.24 «Работает эвакуатор».
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Елена Громкова
Фото Александра Ощепкова
Фрагмент справочника 2ГИС