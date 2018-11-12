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Вдоль одного из участков Вокзальной магистрали запретили парковку

Но для автомобилистов оставили парковочные карманы

Ограничения коснутся участка рядом с железнодорожным вокзалом
Ограничения коснутся участка рядом с железнодорожным вокзалом


Сегодня, 12 ноября, в Новосибирске начал действовать запрет на парковку вдоль одного из участков Вокзальной магистрали.


«С 12 ноября запрещается остановка транспортных средств на Вокзальной магистрали на участке от улицы Ленина до улицы Сибирской за исключением мест, где обустроены парковки», — предупреждали в пресс-центре мэрии Новосибирска.


Власти объявили о запрете в середине октября, тогда же они сообщили, что на участке будут установлены знаки 3.27 «Остановка запрещена», 8.24 «Работает эвакуатор». 


Парковаться на указанном участке можно будет только в специально обустроенных карманах
Парковаться на указанном участке можно будет только в специально обустроенных карманах



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