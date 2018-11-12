подробности

«Лэнд Ровер» снёс остановку рядом с универмагом «Калининский»: очевидцы сообщают о двух пострадавших

Также водитель въехал в киоски рядом с остановкой

Автомобиль въехал в продуктовые киоски и застрял там
Автомобиль въехал в продуктовые киоски и застрял там


Ночью 12 ноября в Новосибирске автомобиль «Лэнд Ровер» снёс остановку и киоски возле универмага «Калининский».


«Произошло ДТП с участием кроссовера "Лэнд Ровер", по словам очевидцев, "Лэнд Ровер" летел со стороны Ипподромской в сторону Сухого лога, но на повороте возле ТЦ Калининский не справился с управлением и снес остановку и врезался в стоящие возле ТЦ киоски», — написал в редакцию читатель НГС.


По информации очевидцев, в аварии пострадали два пассажира — молодой человек и девушка, а водитель с места ДТП скрылся.


Подробности происшествия уточняются.


Сначала «Лэнд Ровер» снёс остановочный павильон
Сначала «Лэнд Ровер» снёс остановочный павильон


На месте работали спецслужбы
На месте работали спецслужбы


В середине сентября возле метро «Золотая Нива» «Лада» сдвинула припаркованную «Тойоту» на тротуар, где шла уличная торговля

Прочтений: 12527

По теме

Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (36)36
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено