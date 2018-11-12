«Лэнд Ровер» снёс остановку рядом с универмагом «Калининский»: очевидцы сообщают о двух пострадавших

Также водитель въехал в киоски рядом с остановкой

Автомобиль въехал в продуктовые киоски и застрял там





Ночью 12 ноября в Новосибирске автомобиль «Лэнд Ровер» снёс остановку и киоски возле универмага «Калининский».





«Произошло ДТП с участием кроссовера "Лэнд Ровер", по словам очевидцев, "Лэнд Ровер" летел со стороны Ипподромской в сторону Сухого лога, но на повороте возле ТЦ Калининский не справился с управлением и снес остановку и врезался в стоящие возле ТЦ киоски», — написал в редакцию читатель НГС.





По информации очевидцев, в аварии пострадали два пассажира — молодой человек и девушка, а водитель с места ДТП скрылся.





Подробности происшествия уточняются.





Сначала «Лэнд Ровер» снёс остановочный павильон





На месте работали спецслужбы





В середине сентября возле метро «Золотая Нива» «Лада» сдвинула припаркованную «Тойоту» на тротуар, где шла уличная торговля.