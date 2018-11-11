Новосибирец устроил сильный пожар и потерял все, решив разогреть машину вентилятором
На месте работали четыре пожарные машины и скорая помощь
Сегодня днем на улице Молодежной села Красноглинное мужчина решил прогреть автомобиль электрическим тепловентилятором — в результате машина вспыхнула, а огонь перекинулся на соседние постройки.
— Он ее без присмотра оставил. Сгорели гараж, баня и пристройка к гаражу, ну и машина, с нее все началось. На месте работали четыре автоцистерны, скорая помощь. Нас вызвали пожарные, так как дом газифицирован, — рассказал корреспонденту НГС бригадир аварийной газовой службы «Техногаз» Павел Хорошун.
Павел также добавил, что в результате пожара никто не пострадал.
Вчера в Санкт-Петербурге сгорел гипермаркет «Лента» — по масштабу пожар можно сравнить с трагедией в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемеро. В пресс-службе местного МЧС сообщили, что огонь охватил
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Маша Вьюн
Фото Павел Хорошун