Новосибирец устроил сильный пожар и потерял все, решив разогреть машину вентилятором

На месте работали четыре пожарные машины и скорая помощь

Пожар начался с автомобиля

Сегодня днем на улице Молодежной села Красноглинное мужчина решил прогреть автомобиль электрическим тепловентилятором — в результате машина вспыхнула, а огонь перекинулся на соседние постройки.







— Он ее без присмотра оставил. Сгорели гараж, баня и пристройка к гаражу, ну и машина, с нее все началось. На месте работали четыре автоцистерны, скорая помощь. Нас вызвали пожарные, так как дом газифицирован, — рассказал корреспонденту НГС бригадир аварийной газовой службы «Техногаз» Павел Хорошун.





Как сообщил очевидец, огонь не затронул жилые помещения





Павел также добавил, что в результате пожара никто не пострадал.



