Новосибирец установил памятник Сталину

Фигуру из снега скульптор-любитель вылепил у себя во дворе

Снежная фигура стоит в одном из дворов Новосибирска





Сегодня вечером в микрорайоне «Пригородный простор» появился бюст Сталина, вылепленный из снега, об этом сообщает общественно-политический telegram-канал «Тусовочка».





Как сообщил корреспонденту НГС администратор группы «Микрорайон "Пригородный простор"», скульптуру построил один из жителей жилого комплекса во дворе своего таунхауса на улице Парковой.





Уже несколько месяцев в Новосибирске не утихают споры об установке памятника Сталину. Мэрия предлагала установить его перед Домом офицеров на Красном проспекте, однако военные не поддержали эту идею, аргументируя это тем, что у Иосифа Сталина «противоречивая роль в истории страны». В итоге инициативной группе отказали в установке памятника в Новосибирске — власти посчитали, что это может «оскорбить человеческое достоинство».





Во время обсуждения мест для установки памятника историк Константин Голодяев объяснял, что произойдёт в Новосибирске, если памятник Сталину всё-таки установят.

