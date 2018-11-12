Новосибирец установил памятник Сталину
Фигуру из снега скульптор-любитель вылепил у себя во дворе
Сегодня вечером в микрорайоне «Пригородный простор» появился бюст Сталина, вылепленный из снега, об этом сообщает общественно-политический telegram-канал «Тусовочка».
Как сообщил корреспонденту НГС администратор группы «Микрорайон "Пригородный простор"», скульптуру построил один из жителей жилого комплекса во дворе своего таунхауса на улице Парковой.
Уже несколько месяцев в Новосибирске не утихают споры об установке памятника Сталину. Мэрия предлагала установить его перед Домом офицеров на Красном проспекте, однако военные не поддержали эту идею, аргументируя это тем, что у Иосифа Сталина «противоречивая роль в истории страны». В итоге инициативной группе отказали в установке памятника в Новосибирске — власти посчитали, что это может «оскорбить человеческое достоинство».
Во время обсуждения мест для установки памятника историк Константин Голодяев объяснял, что произойдёт в Новосибирске, если памятник Сталину всё-таки установят.
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Маша Вьюн
Фото telegram-канал «Тусовочка».