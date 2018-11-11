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Катался на снегоходе и провалился под лёд: спасатели достали из озера тело мужчины

Погибшего искали со вчерашнего дня

На озере в Барабинском районе со снегохода упали двое мужчин — один из них провалился под лёд и утонул, другому удалось спастись
На озере в Барабинском районе со снегохода упали двое мужчин — один из них провалился под лёд и утонул, другому удалось спастись

Сегодня, 11 ноября, в Новосибирской области спасатели достали из озера тело мужчины, который провалился под лёд и погиб во время поездки на снегоходе.


Трагедия случилась в Барабинском районе.


«Вчера, 10 ноября, в 20:03 по местному времени от главы администрации Новониколаевского сельсовета Барабинского района поступило сообщение в единую дежурно-диспетчерскую службу о том, что двое мужчин катались на снегоходе вблизи озера Тёмное и, не справившись с управлением, упали со снегохода, в ходе чего один из мужчин провалился под тонкий лёд, второй не пострадал», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.


В ведомстве уточнили что на месте происшествия работали спасатели аварийно-спасательной службы Новосибирской области, представители администрации Барабинского района, полицейские и добровольцы из числа местных жителей.


«Сегодня при проведении работ спасатели обнаружили погибшего в озере и передали тело сотрудникам полиции для проведения судебно-медицинской экспертизы», — добавили в МЧС.


Сколько лет было погибшему, в пресс-службе корреспонденту НГС уточнить не смогли.


Ранее новосибирские спасатели попросили горожан не ходить по замерзающим рекам: лёд сейчас очень хрупкий. Чтобы выдержать одного человека, его толщина должна быть не меньше 10 сантиметров.

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