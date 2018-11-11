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«Мерседес» развернуло поперёк дороги после аварии на Богаткова

Водителя увезла скорая помощь

«Хонда» от удара вылетела с дороги
«Хонда» от удара вылетела с дороги

Сегодня, 11 ноября, вечером в Октябрьском районе Новосибирска случилось жёсткое ДТП с пострадавшим: на перекрёстке Бориса Богаткова и Пролетарской столкнулись «Хонда» и «Мерседес».


Авария произошла около 16:30. «Honda двигалась по Богаткова со стороны Воинской в сторону Пролетарской, Mercedes — со стороны Кирова в сторону Пролетарской», — описали секунды перед столкновением в службе аварийных комиссаров «Автоспас».


По их данным, ДТП случилось, когда «Мерседес» начал поворачивать налево, на Пролетарскую. При этом водитель «Хонды» утверждает, что сам он ехал на мигающий зелёный, уточнили аваркомы.


«Мерседес» перегородил выезд с улицы Пролетарской
«Мерседес» перегородил выезд с улицы Пролетарской


От удара «Хонда» вылетела с дороги и оказалась между столбом и забором. «Мерседес» развернуло поперёк улицы. 


В «Автоспасе» уточнили, что после ДТП водителя «Мерседеса» увезли на скорой — у него из ушей шла кровь. Во второй машине никто не пострадал. Оформлять аварию приехал экипаж ГИБДД.


Одного из водителей увезла скорая помощь
Одного из водителей увезла скорая помощь
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