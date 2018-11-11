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На месте итальянской остерии заработал бар в советском стиле с воблой на газете

Ностальгический ресторан «Жить хорошо» открыли владельцы New Mexico и «Гриль и бутыль»

Ассорти к пиву под названием «Вобла и компания» продаётся за 399 рублей
Ассорти к пиву под названием «Вобла и компания» продаётся за 399 рублей


На втором этаже ресторанного комплекса на Ядринцевской, 21 в Центральном районе Новосибирска заработал ресторан «Жить хорошо». Заведение оформлено в стиле «советский пинап» и предлагает смесь из блюд советской и современной европейской кухонь.


Ресторан занял весь второй этаж здания, заняв место работавшей здесь ранее «Остерии Бергамо». Заведение открыли рестораторы, которым принадлежат мексиканское кафе New Mexico и винный ресторан «Гриль и бутыль».


Ресторан оформлен изображениями в стиле «советский пинап»
Ресторан оформлен изображениями в стиле «советский пинап»


Как пояснил создатель и совладелец «Жить хорошо» Даниил Прицкау, он хотел сделать заведение в ретро-стиле, «но без бюстов Ленина и вымпелов победителя соцсоревнования». Использованная в оформлении стилистка «советский пинап» подразумевает копирование внешней изобразительной манеры, принятой в 60-х годах XX века, но сюжетно такие изображения оказываются гораздо смелее, чем могли позволить себе советские художники.


В интерьере немало настоящих предметов, произведенных в СССР. Так, уже на входе в ресторан посетителей встречают большие радиоприемники, а в малом зале, который оформлен в стиле гаража, к одной из стен прикреплена настоящая панель управления «Волги».


Малый зал в ресторане называют гаражом — здесь есть даже винтажный руль
Малый зал в ресторане называют гаражом — здесь есть даже винтажный руль


Меню заведения частично представлено блюдами русско-советской классики: салат «Мимоза», пожарские котлеты, чебуреки. В отдельный раздел вынесены закуски к пиву, которые подаются «на газете» — специальной пищевой бумаге, на которую нанесены фрагменты настоящих советских газет.


Пожарские котлеты продаются за 369 рублей
Пожарские котлеты продаются за 369 рублей


В остальном это более или менее привычные позиции, которые, правда, присутствуют здесь в авторской подаче. Так, сразу в нескольких блюдах присутствуют запечённые на гриле целиком овощи эскаливада (блюдо каталонской кухни).


Цены на горячее колеблются от 349 рублей (за телячьи щечки с картофельным пюре) до 999 рублей (стейк стриплойн). Закуски стоят от 99 рублей (чесночные гренки), разливное пиво продается от 199 рублей за кружку 0,5 литра.


В заведении есть один длинный стол на большую компанию
В заведении есть один длинный стол на большую компанию


«Жить хорошо» — не первый ностальгический ресторанный проект. В этом стиле, например, пытались работать бары «Квартира» и «Килька». Самый успешный проект такого рода — «Буфет № 1», но и он не смог выйти за рамки одного заведения на Ленина. Попытка открыть такой же бар на Красном проспекте не увенчалась успехом. Частично ностальгический интерьер используется также в оформлении ресторана #СИБИРЬСИБИРЬ, но там советский стиль присутствует только как один из мотивов.

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