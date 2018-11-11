«Было очень страшно»: самая романтичная пара из НОВАТа борется за победу в телешоу «Большой балет»

Ксения Захарова и Николай Мальцев не слишком удачно начали своё выступление на конкурсе

В первом выпуске шоу Ксения Захарова и Николай Мальцев станцевали па-де-де из «Щелкунчика»

На телеканале «Россия Культура» начался третий сезон шоу «Большой балет» — в нём принимают участие солисты Новосибирского театра оперы и балета Николай Мальцев и Ксения Захарова.







Первый выпуск шоу вышел в эфир вечером в субботу, 10 ноября.







В этом выпуске новосибирская пара станцевала па-де-де из балета Петра Чайковского «Щелкунчик» в хореографии испанского балетмейстера Начо Дуато.







«Это было очень страшно, очень страшно! Я очень волновалась, тряслась безумно на адажио, потом попыталась собраться на вариации, но всё равно были помарочки. Очень жалко! Мы можем лучше», — поделись своими переживаниями после выступления Ксения Захарова.







Номера конкурсантов оценивало профессиональное жюри: звёзды балета Владимир Малахов и Людмила Семеняка и художественные руководители балетных трупп — Тоомас Эдур из Национальной оперы «Эстония» и Лоран Илер из Московского музыкального театра имени К. Станиславского и В. Немировича-Данченко. Они выставляли оценки каждому из танцовщиков по 10-балльной шкале. В итоге Ксения Захарова получила суммарные 29 баллов, а её партнёр — 27.







«Я был совершенно очарован этой парой. У вас есть шарм. Видно, что вы получаете удовольствие, танцуя друг с другом, хотя это сложное па-де-де, просто изнурительное. <...> Я всегда с уважением отношусь к стремлению танцовщиков делать сложные, незнакомые вещи, потому что только так можно развиваться. И это действительно достойно восхищения. Несмотря на некоторые небольшие технические помарки, которые связаны в том числе и с выступлением на новой для них сцене, я получил большое удовольствие», — рассказал Лоран Илер о своих впечатлениях от выступления новосибирцев.







«Вы исполняли это с огромным чувством, с огромным интересом и желанием донести до зрителя ваше понимание поведения этих героев. Я их почувствовала, и это для меня очень важно было. В особенности [впечатлила] партнёрша, которая очень тонко слышит музыку», — заявила Людмила Семеняка.







В свою очередь Тоомас Эдур сообщил, что «насладился» выступлением, хотя в нём ещё «есть что полировать».







Танцевальные состязания продолжатся через неделю. Кроме новосибирской пары за победу борются танцовщики из Татарского, Екатеринбургского, Красноярского театров оперы и балета, из Пражского национального театра, Михайловского театра Санкт Петербурга и Музыкального театра имени К. Станиславского и В. Немировича-Данченко. В конце сезона жюри определит лучшую балерину, лучшего танцовщика и лучшую пару «Большого балета».







Пока по количеству набранных баллов Ксения Захарова занимает 5-е, предпоследнее место среди балерин, а Николай Мальцев — 7-е, последнее место среди танцовщиков.







«Наша цель в этом проекте — показать себя, на что мы способны, и представить наш Новосибирский театр очень достойно», — заявила в эфире Ксения Захарова.







В начале года Николай Мальцев сделал Ксении Захаровой предложение прямо на сцене. В тот вечер они танцевали главные роли в балете «Ромео и Джульетта». В самом конце, когда артисты вышли на поклон, Николай достал из-за кулис коробочку с кольцом и встал на одно колено, сорвав бурные овации зрителей. Спустя примерно полгода пара поженилась.







В этом году Николай Мальцев и Ксения Захарова также приняли участие в церемонии вручения «Народной премии НГС»: они объявили победителя в номинации «Супермаркет года».

