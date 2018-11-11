Улицу Станиславского заволокло паром из-за аварии на теплотрассе

На перекрёстке Станиславского и Степной из люков валит густой пар

Сегодня, 11 ноября, в Ленинском районе Новосибирска случилась авария на теплотрассе: улицу Станиславского заволокло паром.







О коммунальной аварии в редакцию НГС сообщил читатель: около 14:00 он сфотографировал окутанный паром перекрёсток Станиславского и Степной.







«Из всех люков пар столбом стоит, и коммунальщиков машин, наверное, десять стоят. Прям до площади Станиславского все люки в таком виде», — описал ситуацию очевидец.







В пресс-службе Новосибирского филиала «Сибирской генерирующей компании» корреспонденту НГС подтвердили, что в этом районе случилась коммунальная авария.







«Пар связан непосредственно с тем, что образовался дефект [на теплотрассе]: вы наверняка знаете, что мы сейчас в мороз повысили параметры температуры. Это нормальная практика — всегда так делается в связи с морозами, чтобы людям было теплее. И мы предполагали, и всегда предполагается, что где-то, возможно, появляться будут дефекты. Соответственно, это один из них», — сообщили в «Сибирской генерирующей компании».







В СГК добавили, что аварийная бригада выехала на место с утра, и надолго без горячей воды и тепла горожане в морозы не останутся.

