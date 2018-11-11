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Сотни умных новосибирцев решились ответить на каверзные вопросы по географии

Прийти на акцию «Географический диктант» им не помешал даже мороз

В НГУЭУ географический диктант написали около 100 человек — в основном школьники и студенты
В НГУЭУ географический диктант написали около 100 человек — в основном школьники и студенты

Сегодня, 11 ноября, новосибирцы пришли в планетарий, колледжи и вузы Новосибирска, чтобы проверить знания по географии.


Акция «Географический диктант» проходит по инициативе Русского географического общества — принять участие в ней может любой желающий.


«Диктант состоит из двух частей, каждая из которых включает 15 вопросов и различается по степени сложности», — рассказали в пресс-службе Новосибирского государственного университета экономики и управления (НГУЭУ), который в этом году стал одной из площадок для проведения «Географического диктанта».


В Русском географическом обществе пояснили, что в этом году вопросы стали менее сложными — в основном они рассчитаны на сообразительность и умение мыслить логически.


В этом году вопросы географического диктанта оказались проще, чем в прошлый раз
В этом году вопросы географического диктанта оказались проще, чем в прошлый раз


В Новосибирске акция проходила в нескольких местах, например в планетарии, Сибирском геофизическом колледже, Сибирском университете потребительской кооперации, химико-технологическом колледже имени Д.И. Менделеева, Сибирском госуниверситете геосистем и технологий и на других площадках, каждая из которых была рассчитана на разное количество участников — от нескольких десятков до сотен.


В частности, в Новосибирском госуниверситете экономики и управления географический диктант написали около 100 человек. 


«Это немного меньше, чем в прошлом году. И организаторы связывают это с тем, что в прошлом году вопросы были достаточно специфичными, и это, как вариант, могло немножко, так скажем, напугать потенциальных участников. Второй фактор — это, вероятнее всего, погодные условия», — сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе НГУЭУ.


В вузе уточнили, что на их площадке диктант писали в основном школьники и студенты. Перед началом акции с ними встретился известный новосибирский путешественник, выпускник НГУЭУ Алексей Камерзанов.


Алексей Камерзанов (на переднем плане) пришёл в «нархоз» до начала диктанта, чтобы рассказать о сложностях, с которыми ему приходится сталкиваться во время путешествий
Алексей Камерзанов (на переднем плане) пришёл в «нархоз» до начала диктанта, чтобы рассказать о сложностях, с которыми ему приходится сталкиваться во время путешествий


«Анкеты [участников] сейчас обрабатываются площадкой-организатором. Проверять будут эксперты Русского географического общества, и после 30 ноября на сайте общества появятся данные: каждый участник по своему индивидуальному номеру может узнать результаты диктанта», — пояснили в пресс-службе Новосибирского госуниверситета экономики и управления


Акция «Географический диктант» проводится уже в четвёртый раз. По данным организаторов, в этом году писать диктант будут во всех регионах России и почти в 100 странах мира: в США, Бразилии, Германии, Франции, Италии, Индонезии, Австралии, ЮАР, Намибии и многих других. Акция пройдёт не только в вузах, школах и библиотеках. Также диктант напишут, например, в Звёздном городке, в палатке на острове Матуа. Площадку диктанта зарегистрировал даже знаменитый путешественник Фёдор Конюхов — он примет участие в акции прямо на своей лодке «АКРОС» во время одиночного кругосветного плавания. Также написать географический диктант можно будет на сайте акции — виртуальная площадка откроется сегодня в 18:00 по новосибирскому времени и проработает четверо суток.


На этой неделе в Москве также объявили автора «Тотального диктанта», который пройдёт в следующем году, — им стал Павел Басинский, российский писатель, литературовед и литературный критик родом из Волгограда.

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