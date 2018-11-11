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Праздник к нам приходит: возле «МЕГИ» поставили новогоднюю ёлку

Но огни на ней пока не горят

Внутрь ёлки можно будет зайти и сделать новогоднее фото
Внутрь ёлки можно будет зайти и сделать новогоднее фото

Новосибирск начинает готовиться к празднованию Нового года: возле торгового центра «МЕГА» в Кировском районе установили десятиметровую ёлку.


«Начали монтаж где-то позавчера. <…> Она ещё не до конца смонтирована, завтра должны закончить», — рассказал корреспонденту НГС руководитель отдела маркетинга СТЦ «МЕГА» Иван Баталов.


По его словам, огни на ёлке пока не горят, но в течение пары дней праздничную иллюминацию включат. Кроме того, в нижней части ёлки сделали вход — внутри разместится новогодняя фотозона.


В «МЕГЕ» добавили, что ещё одну десятиметровую ель посетители смогут увидеть внутри торгового центра.


В целом, по словам Ивана Баталова, в этом году праздничное оформление СТЦ полностью обновят: его украсят в стиле сибирской сказки.


«Мы закупили новые декорации в Чехии и полностью обновляем вообще всё: что внутри, что снаружи, что на фасаде. <…> У нас задача стоит установить все декорации где-то до 20–25 ноября. Поэтому к 25 ноября у нас уже всё будет светиться, гореть», — пояснил руководитель отдела маркетинга.


В «МЕГЕ» уточнили, что всего торговый центр украсят 175 подвесных декораций, 5 километров гирлянд и 300 тысяч светодиодов.


Городские власти тоже начали готовиться к Новому году заранее: ещё в августе они объявили о покупке 14-метровой искусственной ели для площади Маркса. А в магазинах новогодние распродажи начались за три месяца до праздника — НГС узнал, почём нынче шары, ёлки и праздничные олени.


В прошлом году первая в городе ёлка появилась на площади Маркса: её поставили сотрудники МФК «Сан Сити».

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