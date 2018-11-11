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Сибиряк пришёл в полицию для беседы и заодно украл телефон у дознавателя

Через несколько часов подозреваемого задержали

Укравший телефон сибиряк отделался условным сроком — приговор в законную силу ещё не вступил
Укравший телефон сибиряк отделался условным сроком — приговор в законную силу ещё не вступил

Молодой новосибирец получил условный срок за кражу смартфона у сотрудницы полиции.


Инцидент случился два месяца назад в одном из служебных кабинетов отдела полиции № 4 «Калининский», рассказала корреспонденту НГС гособвинитель по уголовному делу, помощник прокурора Калининского района Наталья Кузнецова.


Как следует из материалов дела, 7 сентября около 13:00 21-летний новосибирец пришёл к дознавателю — его пригласили в полицию, чтобы опросить. Войдя в служебный кабинет, он сел между двумя столами. Пока молодой человек беседовал с вызвавшей его сотрудницей полиции, он заметил, что на столе у её соседки лежит телефон Samsung Galaxy J3. При этом дознаватель, которой принадлежал телефон, периодически отлучалась по служебным делам. Не было её в кабинете и в тот момент, когда вторая дознаватель закончила опрашивать посетителя и объявила, что он может идти.

Перед уходом мужчина повернулся спиной к столу, на котором лежал телефон, незаметно для собеседницы взял его и спрятал в задний карман джинсов.


Когда хозяйка смартфона вернулась в кабинет, то обнаружила, что её гаджет исчез. Она сразу же предположила, что телефон украл посетитель. После этого она пошла в дежурную часть и заявила о краже, сообщили в прокуратуре Калининского района.

По данным ведомства, сначала новосибирец собирался продать украденный телефон, но потом решил оставить его себе. Он удалил из памяти телефона ненужную информацию, выбросил сим-карту, но в тот же вечер попался полиции.

Как пояснили в прокуратуре района, полицейские патрулировали улицы и возле остановки «Общежитие» на улице Фадеева обратили внимание на подвыпившего молодого человека. Они попросили собеседника показать документы, тот предъявил водительские права. После этого полицейские проверили его по базе и поняли, что он объявлен в розыск отделом полиции № 4. В итоге задержанного привезли в отдел и досмотрели при понятых — с собой у него был украденный телефон.


В прокуратуре района уточнили, что свою вину новосибирец полностью признал. На этой неделе Калининский районный суд Новосибирска рассмотрел дело о краже в особом порядке. При этом судья учёл, что в прошлом году молодой человек был приговорён к штрафу в 10 тысяч рублей за «незаконное приобретение и хранение наркотиков без цели сбыта» (ч. 1 ст. 228 УК РФ) и до сих пор эту сумму не выплатил. В итоге сибиряк получил наказание по совокупности двух приговоров.

«Окончательный вид наказания — 2 года лишения свободы со штрафом в размере 10 тысяч рублей в доход государства. К наказанию были применены правила статьи 73 УК РФ, то есть назначенное наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 2 года. Штраф он обязан оплатить», — пояснила госвобвинитель Наталья Кузнецова.


Ранее в Новосибирске завершился суд над грабителем, который отобрал у курьера пакет с двумя «айфонами» и потерял их, когда убегал с места преступления.

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