Приятного аппетита: новосибирцы принесли в зоопарк 16 тонн еды для зверей
Из подаренных груш и ранеток повара сварили варенье для медведей
Новосибирский зоопарк имени Р.А. Шило подвёл итоги акции «Добрый урожай», во время которой горожане приносили животным излишки овощей со своих огородов.
«В общей сложности в рамках акции <...> зоопарк получил от своих друзей и помощников более 16 тонн овощей и фруктов! Кроме этого, жители Новосибирска передали для животных 15 килограммов речной рыбы и 1000 штук перепелиных яиц», — рассказали в зоопарке.
О начале традиционной акции «Добрый урожай» зоопарк объявил в конце августа. В течение двух с половиной месяцев жители Новосибирска и области привозили животным овощи и фрукты, которые сами вырастили.
«Это огромная поддержка для нас. Сезонные продукты обогащают рацион животных. Даже хищникам мы в обязательном порядке даём немного растительного корма», — пояснили в зоопарке.
Часть подаренных угощений животные получают в свежем виде, остальное работники кухни заготавливают впрок.
«Так, для медведей мы сварили варенье из ранеток, груши, черноплодной рябины. Весной, когда они проснутся, такое полезное лакомство окажется кстати. В прохладных помещениях долго будут храниться тыквы, кабачки, морковь, репа, свекла и картофель. Например, тыкву очень любят наши кошачьи лемуры, и мы делаем так, чтобы тыква в их рационе была вплоть до весны», — сообщили в зоопарке.
При этом в зоопарке подчёркивают, что просят садоводов делиться только излишками урожая.
«Иногда, когда мы видим, как много человек выгружает из своей машины капусты, картофеля, моркови и так далее, мы начинаем думать, что это не излишки. Но на расспросы неизменно следует ответ: "Семье запасов хватит, хотим поделиться с животными". Мы понимаем, сколько времени и сил потрачено на урожай, и благодарим каждого, кто принял участие в акции», — добавили в зоопарке.
Сейчас животные из зоопарка активно готовятся к приближающейся зиме: барсуки потолстели, олени похудели, а дикие кошки стали более пушистыми.
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Ольга Хмелевская
Фото Анны Новиковой