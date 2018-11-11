Приятного аппетита: новосибирцы принесли в зоопарк 16 тонн еды для зверей

Кошачьи лемуры по достоинству оценили лакомства, которыми их угостили новосибирцы

Новосибирский зоопарк имени Р.А. Шило подвёл итоги акции «Добрый урожай», во время которой горожане приносили животным излишки овощей со своих огородов.







«В общей сложности в рамках акции <...> зоопарк получил от своих друзей и помощников более 16 тонн овощей и фруктов! Кроме этого, жители Новосибирска передали для животных 15 килограммов речной рыбы и 1000 штук перепелиных яиц», — рассказали в зоопарке.







О начале традиционной акции «Добрый урожай» зоопарк объявил в конце августа. В течение двух с половиной месяцев жители Новосибирска и области привозили животным овощи и фрукты, которые сами вырастили.







«Это огромная поддержка для нас. Сезонные продукты обогащают рацион животных. Даже хищникам мы в обязательном порядке даём немного растительного корма», — пояснили в зоопарке.







Часть подаренных угощений животные получают в свежем виде, остальное работники кухни заготавливают впрок.







«Так, для медведей мы сварили варенье из ранеток, груши, черноплодной рябины. Весной, когда они проснутся, такое полезное лакомство окажется кстати. В прохладных помещениях долго будут храниться тыквы, кабачки, морковь, репа, свекла и картофель. Например, тыкву очень любят наши кошачьи лемуры, и мы делаем так, чтобы тыква в их рационе была вплоть до весны», — сообщили в зоопарке.







При этом в зоопарке подчёркивают, что просят садоводов делиться только излишками урожая.







«Иногда, когда мы видим, как много человек выгружает из своей машины капусты, картофеля, моркови и так далее, мы начинаем думать, что это не излишки. Но на расспросы неизменно следует ответ: "Семье запасов хватит, хотим поделиться с животными". Мы понимаем, сколько времени и сил потрачено на урожай, и благодарим каждого, кто принял участие в акции», — добавили в зоопарке.







Сейчас животные из зоопарка активно готовятся к приближающейся зиме: барсуки потолстели, олени похудели, а дикие кошки стали более пушистыми.