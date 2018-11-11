Сидим как в бане: из-за аварии в Дзержинском районе весь дом заволокло паром

Со слов жителей дома, в квартирах нечем дышать: люди вынуждены открывать окна

ЦТП, который находится напротив дома





Вчера, 10 ноября, в Дзержинском районе Новосибирска дом, расположенный по адресу Есенина, 10, заволокло паром. Жильцы обнаружили пар около 14:30.







Об этом в редакцию НГС сообщила одна из жительниц этого дома. По словам её мужа Сергея, пар не только в подъезде, но и в квартирах.





«Полдома задыхается, полдома в бане находится. Уже все подъезды пооткрывали, окна: дышать нечем дома», — рассказал корреспонденту НГС житель дома Сергей.





Жильцы первого этажа страдают больше всех





Жительница рассказала, что старшая по дому еще днём обращалась за помощью, но коммунальные службы не решали проблему. Сначала не могли открыть ЦТП, который находится напротив дома, потому что это здание давно заброшено.







«Но в итоге оно оказалось всё открытое, его открыли и туда легко попали. [Когда] открыли: там вода рекой льётся» — отметил Сергей.





Со слов Сергея, сотрудники аварийной службы приехали только около 23:00 часов и сказали, что смогут исправить ситуацию только утром.





Корреспондент НГС позвонил в «Сибирскую генерирующую компанию» в 1:00, дежурный ответил, что на этом участке трассы имеется дефект, и в данный момент ведутся работы по его устранению.





«Там дефект на трассе, мы его сейчас ищем. В данный момент ведутся работы. Будем находить и устранять. Получилось так, что где-то в час дня пришло от ЖЭУ [сообщение], что есть дефект на трассе, парение в подвале. Была вызвана аварийная бригада, поехали и дефект устранили: поставили хомут [на трубу]. [Позже] наша бригада работала на другом месте, вот вечером пришло опять сообщение из ЖЭУ, что якобы плохо зажали [трубу]. Мы поехали и услышали шум в здании, вот сейчас они [аварийная бригада] локализуют дефект», — прокомментировал корреспонденту НГС дежурный «Сибирской генерирующей компании».







Дозвониться в управляющую компанию дома корреспонденту НГС не удалось — никто не ответил на звонок.





По словам одного из жителей дома, около 2:00 ночи в квартирах отключили отопление, но пар еще остаётся.





В июне этого года в Дзержинском районе вода залила двор, а затем полилась в один из ближайших домов на Промышленной.



