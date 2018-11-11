Известный рэпер из Новосибирска выпустил новый альбом
Презентация альбома состоится в Москве
Новосибирский рэпер Элджей выпустил новый музыкальный альбом Sayonara Boy 143, в который вошли девять треков, в том числе и песня Vrum vrum, выпущенная 25 октября.
Как сообщает издание «Афиша Daily», число 143 — это условное обозначение фразы I Love You.
9 ноября в официальной группе в социальной сети «ВКонтакте» новосибирский исполнитель представил свой новый альбом для прослушивания.
10 ноября рэпер презентует альбом в одном из московских клубов.
В октябре Элджей был признан самым прослушиваемым артистом за все время существования музыкальной системы «ВКонтакте»: его песни послушали более миллиарда раз.
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Виктория Брылёва
Фото instagram.com/sayonaraboy