Известный рэпер из Новосибирска выпустил новый альбом

В октябре Элджей был признан самым прослушиваемым артистом за все время существования музыкальной системы «ВКонтакте »: его песни послушали более миллиарда раз.

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Виктория Брылёва

Фото instagram.com/sayonaraboy

