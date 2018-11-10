Беременную девушку увезли на скорой после ДТП в Кировском районе

Водитель одного из автомобилей не справился с управлением и выехал на встречную полосу

У автомобилей серьёзные повреждения передних частей
У автомобилей серьёзные повреждения передних частей


Сегодня вечером, 10 ноября, в Кировском районе произошло ДТП с участием двух автомобилей. Авария случилась на улице Бронной. 


Suzuki Baleno, за рулём которого была девушка, двигался по улице Бронной. На скользкой дороге машину занесло, водитель не справилась с управлением и выехала на встречную полосу. Это привело к столкновению с автомобилем Nissan Almera. 


В «Ниссане» находилась беременная женщина, которую увезли с места аварии в больницу на машине скорой помощи. 


«Оба автомобиля получили серьёзные повреждения передних частей, а также в них сработали подушки безопасности. На месте работают два экипажа ДПС», — сообщается в официальной группе «АСТ-54» в социальной сети «Вконтакте». 


Корреспондент НГС позвонил в ГИБДД, но там сказали, что пока не дают никакой информации о случившемся. 


Это не первое ДТП за сегодняшний день в Новосибирской области. Ночью в Убинском районе произошла смертельная авария — Toyota врезалась во встречный Mercedes. 

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