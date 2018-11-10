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Молодая мама пропала после операции в новосибирской больнице

Семья не может с ней связаться уже полмесяца

Екатерина Готгиргина оказалась на лечении в Новосибирске, но после него она пропала
Екатерина Готгиргина оказалась на лечении в Новосибирске, но после него она пропала

Родственники 23-летней жительницы Чукотского автономного округа Екатерины Готгиргиной сообщили о её исчезновении после лечения в одной из больниц Новосибирска.


Екатерина Готгиргина тяжело заболела, и ей дали квоту на операцию и лечение в Новосибирске, рассказала корреспонденту НГС сестра Екатерины Галина Рахтувье, живущая так же в Чукотском автономном округе в посёлке Провидения. Она отметила, что не может сказать название лечебного учреждения.


«Крайний раз она была в WhatsApp 24 октября, с тех пор с ней нет ни связи, ни вообще ничего. Я пыталась узнать номер клиники, и мне сказали, что её выписали 21 октября», — сообщила родственница Готгиргиной.


По словам Галины Рахтувье, они с сестрой общались не очень тесно в последнее время, поэтому деталей её лечения она не знает. Раньше её сестра никогда не пропадала, более того, она сильно привязана к своей 2-летней дочери.


Рахтувье добавила, что её семья приходила в местную полицию, но там ей сказали пока подождать, однако родственники пропавшей всё же намерены написать заявление.


Всех, кто что-либо знает о Екатерине Готгиргиной, семья просит сообщить информацию в редакцию НГС либо в сообщении на странице в «Одноклассниках» (ok.ru/profile/332965052379).


Сегодня волонтёры отряда «Лиза Алерт Новосибирск» сообщили об успешном исходе поисков 14-летней Александры Кучеренко, которая пропала в Ленинском районе Новосибирска ещё в середине сентября. Её жизни ничего не угрожает.

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