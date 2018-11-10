На дороге под Новосибирском загорелся торф: на месте работает МЧС

Пожарные почти закончили тушить торф

Днём 10 ноября недалеко от Северного объезда в Новосибирской области загорелся торф — автомобилисты сообщили МЧС о задымлении. Сейчас угрозы уже нет.







Сегодня около 11 утра в МЧС пришло сообщение о торфяном пожаре на 19-м километре Северного объезда в Коченёвском районе, пожарные оперативно выехали на место, сообщили в пресс-службе ведомства. В МЧС отметили, что торфяные пожары могут произойти в любое время года — тушить их нужно специальными методами.







В МЧС заверили, что держат ситуацию на контроле





«Благодаря оперативным и слаженным действиям пожарно-спасательных подразделений, один из очагов торфяного пожара уже локализован. Всего площадь возгорания составляет 100 квадратных метров.







Сообщение в МЧС поступило от проезжавших мимо водителей





Данная ситуация находится на контроле главного управления МЧС России по Новосибирской области. Угроза задымления федеральной трассы и ближайших населенных пунктов отсутствует», — заверили в ведомстве.







В конце октября на границе Новосибирской области и Алтайского края разбушевался сильный пожар — огонь подобрался вплотную к трассе Р256. Очевидцы сообщали, что горели трава и деревья, дым затягивало в проезжающие машины, а шквалистый ветер только усиливал пожар. Многие видели зарево пожара из микрорайона ОбьГЭС, Первомайского района Новосибирска, Бердска и Тогучина.

