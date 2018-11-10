На дороге под Новосибирском загорелся торф: на месте работает МЧС
Автомобилистов встревожил дым на трассе
Днём 10 ноября недалеко от Северного объезда в Новосибирской области загорелся торф — автомобилисты сообщили МЧС о задымлении. Сейчас угрозы уже нет.
Сегодня около 11 утра в МЧС пришло сообщение о торфяном пожаре на 19-м километре Северного объезда в Коченёвском районе, пожарные оперативно выехали на место, сообщили в пресс-службе ведомства. В МЧС отметили, что торфяные пожары могут произойти в любое время года — тушить их нужно специальными методами.
«Благодаря оперативным и слаженным действиям пожарно-спасательных подразделений, один из очагов торфяного пожара уже локализован. Всего площадь возгорания составляет 100 квадратных метров.
Данная ситуация находится на контроле главного управления МЧС России по Новосибирской области. Угроза задымления федеральной трассы и ближайших населенных пунктов отсутствует», — заверили в ведомстве.
В конце октября на границе Новосибирской области и Алтайского края разбушевался сильный пожар — огонь подобрался вплотную к трассе Р256. Очевидцы сообщали, что горели трава и деревья, дым затягивало в проезжающие машины, а шквалистый ветер только усиливал пожар. Многие видели зарево пожара из микрорайона ОбьГЭС, Первомайского района Новосибирска, Бердска и Тогучина.
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Мария Морсина
Фото 54.mchs.gov.ru