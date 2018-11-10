Море в осколках: 10 самых красивых фото с замерзающих пляжей Новосибирска
Водоёмы Новосибирской области начали покрываться льдом
Новосибирскую область накрыло волной арктического холода, и Обское море начало замерзать — фотокорреспондент НГС Александр Ощепков запечатлел это погодное явление.
В Новосибирске резко похолодало — ещё в начале недели в городе и области была слякоть и неуверенный –1 градус с мокрым снегом, а сейчас температура опускается до пронизывающего мороза, до –20 градусов днём. Синоптики предупреждали, что мороз в области будет аномальным (до – 27 градусов ночью), но не рекордным.
По информации Гидрометцентра, арктический воздух распространится на большую часть юго-востока Западной Сибири — в результате ослабеет ветер и прекратятся осадки.
Из-за резкого похолодания на трассах области становится опаснее, и спасатели советуют без лишней надобности не выезжать за город. Но несмотря на риски, в морозной погоде тоже есть свои плюсы — например, оптическое явление гало или безусловная красота пейзажей Обского моря, а также Оби, покрывающихся льдом.
Сегодня днём, 10 ноября, фотокорреспондент НГС побывал на пляжах «Звезда» и набережной ОбьГЭС и снял серию живописных фото замерзающего моря:
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Мария Морсина
Фото и видео Александра Ощепкова