Морды-плюшечки: сотня лучших котиков Новосибирска сразились за золотой титул

Выставка «Золотая кошка Новосибирска» открылась сегодня, 10 ноября

Сегодня, 10 ноября, в Новосибирске открылась выставка «Золотая кошка Новосибирска» — на неё приехали лучшие породистые коты.







Выставка «Золотая кошка Новосибирска» работает 10 и 11 ноября в торговом центре на улице Селезнёва, 46/1 в Дзержинском районе Новосибирска.







На неё приехали 108 участников разных пород: мейн-куны, сфинксы, персидские, бенгальские, британские, абиссинские кошки, скоттиш-фолды и другие, рассказали корреспонденту НГС в племенном фелинологическом центре ZooStar (организатор выставки).







Она будет проходить два дня — сегодня и завтра





Традиционно вместе с пушистыми кошками участвуют сфинксы





Всего на выставке более сотни кошек





Их оценивает экспертное жюри





Породистые кошки сражаются за титулы





«Кошка, которая выигрывает номинацию “Золотая кошка”, едет на основную “Золотую кошку”, которую проводит Top Cat — каждый раз в разных городах. Это статус такой — более высокий, чем просто международная выставка», — пояснили в центре.







В этой номинации может выиграть «более достойная» кошка, отметили в ZooStar.







Одна из главных номинаций так и называется — «Золотая кошка»





Но самый главный приз — это первое место всей выставки





На выставке можно было увидеть не только котиков





Владельцы котов не всем дают погладить животных





Сначала желающий потискать красивого кота должен помыть руки





Как правило, такие кошки стоят десятки тысяч рублей





Организаторы подчёркивают, что кошки чувствуют себя хорошо, поскольку находятся рядом со своими хозяевами





Заводчики признаются, что иногда могут пойти навстречу покупателю и снизить цену на кошку — если видят, что человек будет хорошим «родителем»





На выставку можно попасть за 200 рублей





Она работает до 18:00





Выставка работает сегодня и завтра до 18:00, вход стоит 200 рублей.







Ранее в Новосибирске прошла ещё одна выставка породистых кошек, на которую съехалось более 120 питомцев из разных городов России. НГС узнал цены на породистых котят, чем выставочные кошки отличаются от домашних любимцев и почему заводчики могут не отдать котёнка покупателям с детьми.

