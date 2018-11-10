Морды-плюшечки: сотня лучших котиков Новосибирска сразились за золотой титул
Фоторепортаж НГС с выставки самых красивых кошек города
Сегодня, 10 ноября, в Новосибирске открылась выставка «Золотая кошка Новосибирска» — на неё приехали лучшие породистые коты.
Выставка «Золотая кошка Новосибирска» работает 10 и 11 ноября в торговом центре на улице Селезнёва, 46/1 в Дзержинском районе Новосибирска.
На неё приехали 108 участников разных пород: мейн-куны, сфинксы, персидские, бенгальские, британские, абиссинские кошки, скоттиш-фолды и другие, рассказали корреспонденту НГС в племенном фелинологическом центре ZooStar (организатор выставки).
«Кошка, которая выигрывает номинацию “Золотая кошка”, едет на основную “Золотую кошку”, которую проводит Top Cat — каждый раз в разных городах. Это статус такой — более высокий, чем просто международная выставка», — пояснили в центре.
В этой номинации может выиграть «более достойная» кошка, отметили в ZooStar.
Выставка работает сегодня и завтра до 18:00, вход стоит 200 рублей.
Ранее в Новосибирске прошла ещё одна выставка породистых кошек, на которую съехалось более 120 питомцев из разных городов России. НГС узнал цены на породистых котят, чем выставочные кошки отличаются от домашних любимцев и почему заводчики могут не отдать котёнка покупателям с детьми.
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Мария Морсина
Фото Ольги Бурлаковой