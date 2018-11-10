«Еще минута, и мы бы сами загорелись»: в Санкт-Петербурге огонь уничтожил гипермаркет «Лента»

Трансляция обновляется

Сегодня около десяти часов утра в Санкт-Петербурге загорелся гипермаркет «Лента». Как сообщили в пресс-службе местного МЧС, площадь пожара составила 4800 квадратных метров.





Мы рассказываем о происходящем в режиме онлайн.





15:38





До сих пор из центральной части здания валит очень сильный дым. Наш корреспондент сообщает, что рядом с гипермаркетом трудно дышать. Но специалисты химико-радиометрической лаборатории, которые каждые 15-20 минут берут пробы воздуха, не выявили превышения норм предельно допустимой концентрации опасных веществ.





15:35





Вот так выглядит сейчас гипермаркет. Практически все перекрытия сгорели, здание очень сильно пострадало. Остался только фасад.









15:32





Во время тушения пожара движение по Обводному каналу было перекрыто, а пожарные заправляли автомобили водой прямо из канала.







15:31





Пятый канал со ссылкой на сотрудника гипермаркета сообщает, что источник возгорания находился в том месте, где жарится гриль. Огонь распространился настолько стремительно, что персонал выбежал из огромного здания без верхней одежды.





15:24





Прямой эфир с места событий ведет наш корреспондент Максим Карпенко.









15:24





Рейтинг пожара снижен до первого.





15:17





Вот видео с тушения пожара. Огонь уже локализовали, идет проливка конструкций.









Элемент video не поддерживается вашим браузером.









15:15





Запустили стрим с места событий:













15:09





Что происходит прямо сейчас:





Фото Максима Карпенко













15:04





Видео огня с другой точки:





На Обводном канале в Санкт-Петербурге горит гипермаркет "Лента". Площадь пожара составляет почти 5 тысяч квадратных метров, ему присвоен третий номер сложности. pic.twitter.com/LYiO5kJtsX — Потапов Евгений (@ea_potapoff) 10 ноября 2018 г.





15:02





— Пошел какой-то дым, и кто-то закричал, что мы горим. Все начали выбегать: и покупатели, и сотрудники. Покупателей было немного, утро субботнее. Огонь распространился быстро, мы выбежали, и буквально через полминуты очень сильный дым пошёл, — рассказала еще одна сотрудница «Ленты».





15:00





Очевидцы рассказали изданию «Невские новости», что огонь распространился по зданию очень быстро.





«За полчаса уже все горело! Еще минута, и мы бы сами там загорелись. Все вещи там оставили, документы, деньги, проездные, банковские карты, трудовые книжки, медицинские книжки», — сказали сотрудницы гипермаркета.







Также они говорят, что «кто-то что-то бросил», а возгорание началось прямо в торговом зале.













14:56





«Фонтанка» сообщает, что внутри здания сейчас работают 197 сотрудников МЧС. Само здание сделано из металлических конструкций, которые неустойчивы к нагреванию, что может привести к обрушению. Работы ведутся в опасной ситуации для пожарных. Уже обрушились 3200 кв. метров кровли. В магазине есть газовая котельная и электрическая подстанция, их успели отключить.





14:54





На место пожара приехали исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов с вице-губернатором Константином Серовым, передаёт «Фонтанка».







Беглов поблагодарил сотрудников пожарной охраны за работу и за то, что удалось спасти офисное здание рядом, на Митрофаньевском шоссе, которое могло загореться.







14:52





Еще фото и видео из соцсетей:

















14:50





Пожарные успевают делать селфи, не знаем даже, что сказать. Upd: Нам пишут, что это не пожарный, а строитель с соседней стройки.













14:50





В службе медицинской помощи Санкт-Петербурга сообщили, что один человек пострадал. Его с травмами доставили в больницу. Состояние оценивается как нетяжелое.







14:47





Гипермаркет находится в бывшей промышленной зоне недалеко от Балтийского вокзала. Сейчас этот район застраивается жильем.









14:45





МЧС сообщает, что пожар локализован. Его ранг снижен до № 2.





14:44





Огромный столб дыма от пожара засняли очевидцы.













14:43





Ещё одно видео от канала «360».













14:40





МЧС сообщает, что в районе пожара работает передвижная химико-радиометрическая лаборатория. Специалисты каждые 15–20 минут проводят замеры воздуха на предмет содержания опасных веществ. Пока превышения норм предельно допустимой концентрации не выявлено.







14:39





Если вы находитесь в Санкт-Петербурге и стали свидетелем этого пожара, у вас есть какие-то подробности, фото или видео, то напишите на почту news@corp.e1.ru. Также можно воспользоваться WhatsApp, Viber, Telegram: +7 909 704 57 70.







14:37





По данным источника ТАСС в экстренных службах, причиной пожара могло стать короткое замыкание.





14:34





Как сообщает издание Фонтанка.ру, по последним данным ГУ МЧС по Санкт-Петербургу, пострадавших нет. В ведомстве уточнили, что из здания гипермаркета эвакуировали 100 человек, остальные люди вышли сами.







14:31





Вот еще видео пожара













14:29





Фотографии с места происшествия из паблика «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» «ВКонтакте».





















14:28





Из аэропорта Пулково для тушения пожара готовятся вылететь Ми-8 и Ка-32.







14:27





Кровля в горящем гипермаркете «Лента» в Петербурге обрушилась на площади 3,8 тысячи «квадратов», пишут РИА «Новости».







14:23





Очевидцы, ссылаясь на работников «Ленты», говорят, что пожар начался с пекарни. Подтверждения этой информации пока нет.





14:15





Пожар в «Ленте» по масштабу напоминает пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово. Тогда погибли 64 человека.





14:13





Смотрите видео с места событий













14:12

«Эвакуировано 800 человек. Сведения о пострадавших уточняются, — отметили в пресс-службе. — К ликвидации пожара привлечено от МЧС: 12 единиц техники и 54 человека личного состава».





По данным РИА «Новости», предварительная причина пожара — неисправность электрооборудования под кровлей торгового центра.



