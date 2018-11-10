Видео: известная новосибирская группа сыграла необычный «круглый» концерт
Зрители могли слышать и видеть всё, что происходит на сцене
Новосибирская группа «Коридор» выступила в необычном для себя формате Unplugged — на круглой сцене зала имени Каца.
Акустические концерты в формате Unplugged (в переводе «без подключения») стали популярными благодаря одноименному шоу на телеканале MTV, на котором выступало множество поп- и рок-звёзд со всего мира. А сейчас такой формат решила попробовать группа «Коридор» — 9 ноября в концертном зале имени Каца, рассказала корреспонденту НГС директор коллектива Мария Ширяева.
«У нас группа обычно выступает либо в клубах, либо на больших площадках. А круглая сцена — это формат полностью открытой сцены, она со всех сторон просматривается, прослушивается, и это близость зрителя и артиста. Нам очень понравился этот формат, поэтому в каком-то виде мы повторим, все аранжировки были написаны специально для этого концерта», — объяснила директор.
Группа вместе с приглашёнными музыкантами сыграла песни Сергея Фалетёнка и Алексея Костюшкина — концерт длился около 2 часов и собрал аншлаг, на него пришли более 250 зрителей.
На этих выходных новосибирцев ждут и другие концерты — например, группы «Хлеб» и Стаса Михайлова, а также другие интересные мероприятия: НГС.АФИША собрала десять лучших событий 10-11 ноября.
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Мария Морсина
Фото Дениса Теркулова
Видео Ирины Кулик