Видео: известная новосибирская группа сыграла необычный «круглый» концерт

Зрители могли слышать и видеть всё, что происходит на сцене

«Коридор» привык выступать на больших площадках, но решил опробовать новый формат

Новосибирская группа «Коридор» выступила в необычном для себя формате Unplugged — на круглой сцене зала имени Каца.







Акустические концерты в формате Unplugged (в переводе «без подключения») стали популярными благодаря одноименному шоу на телеканале MTV, на котором выступало множество поп- и рок-звёзд со всего мира. А сейчас такой формат решила попробовать группа «Коридор» — 9 ноября в концертном зале имени Каца, рассказала корреспонденту НГС директор коллектива Мария Ширяева.







Музыканты сыграли песни Сергея Фалетёнка и Алексея Костюшкина





«У нас группа обычно выступает либо в клубах, либо на больших площадках. А круглая сцена — это формат полностью открытой сцены, она со всех сторон просматривается, прослушивается, и это близость зрителя и артиста. Нам очень понравился этот формат, поэтому в каком-то виде мы повторим, все аранжировки были написаны специально для этого концерта», — объяснила директор.







Группа вместе с приглашёнными музыкантами сыграла песни Сергея Фалетёнка и Алексея Костюшкина — концерт длился около 2 часов и собрал аншлаг, на него пришли более 250 зрителей.











На этих выходных новосибирцев ждут и другие концерты — например, группы «Хлеб» и Стаса Михайлова, а также другие интересные мероприятия: НГС.АФИША собрала десять лучших событий 10-11 ноября.

