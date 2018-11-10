эксперимент

Видео: известная новосибирская группа сыграла необычный «круглый» концерт

Зрители могли слышать и видеть всё, что происходит на сцене

«Коридор» привык выступать на больших площадках, но решил опробовать новый формат
«Коридор» привык выступать на больших площадках, но решил опробовать новый формат

Новосибирская группа «Коридор» выступила в необычном для себя формате Unplugged — на круглой сцене зала имени Каца.


Акустические концерты в формате Unplugged (в переводе «без подключения») стали популярными благодаря одноименному шоу на телеканале MTV, на котором выступало множество поп- и рок-звёзд со всего мира. А сейчас такой формат решила попробовать группа «Коридор» — 9 ноября в концертном зале имени Каца, рассказала корреспонденту НГС директор коллектива Мария Ширяева.


Музыканты сыграли песни Сергея Фалетёнка и Алексея Костюшкина
Музыканты сыграли песни Сергея Фалетёнка и Алексея Костюшкина


«У нас группа обычно выступает либо в клубах, либо на больших площадках. А круглая сцена — это формат полностью открытой сцены, она со всех сторон просматривается, прослушивается, и это близость зрителя и артиста. Нам очень понравился этот формат, поэтому в каком-то виде мы повторим, все аранжировки были написаны специально для этого концерта», — объяснила директор.


Группа вместе с приглашёнными музыкантами сыграла песни Сергея Фалетёнка и Алексея Костюшкина — концерт длился около 2 часов и собрал аншлаг, на него пришли более 250 зрителей.



На этих выходных новосибирцев ждут и другие концерты — например, группы «Хлеб» и Стаса Михайлова, а также другие интересные мероприятия: НГС.АФИША собрала десять лучших событий 10-11 ноября.

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