Шестилетний мальчик оказался один в закрытой ледяной машине: к нему приехали спасатели
Ребёнка осмотрели врачи, а полиция стала разбираться в обстоятельствах
Новосибирские спасатели вызволили 6-летнего мальчика из припаркованного автомобиля на улице Эйхе — он был пристёгнут в кресле и не мог сам открыть двери салона.
Сегодня утром оперативному дежурному муниципальной аварийно-спасательной службы позвонили медики скорой помощи — они попросили приехать на помощь и вызволить ребёнка из автомобиля, припаркованного на улице Эйхе в Первомайском районе.
«Так как ребёнок пристёгнут в кресле, сам он не может открыть двери салона», — сказали спасатели.
По словам спасателей, оперативный экипаж прибыл на место и за 14 минут вызволил мальчика, который сидел в холодной из-за морозов машине, рассказал корреспонденту НГС начальник МАСС Дмитрий Фокин. Автомобиль не был заведён.
Спасатели передали ребёнка матери, а также медикам для осмотра. В обстоятельствах инцидента разбирается и полиция.
Дмитрий Фокин подчеркнул, что сейчас, в холода, родителям стоит быть более внимательными и тщательнее следить за детьми. Сегодня, например, спасатели также вызволяли родителей, которых дети заперли на балконе.
Ранее ещё одна сибирячка заперла 3-летнюю дочь в машине — минута промедления могла стоить жизни.
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Мария Морсина
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