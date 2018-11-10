подробности

Шестилетний мальчик оказался один в закрытой ледяной машине: к нему приехали спасатели

Ребёнка осмотрели врачи, а полиция стала разбираться в обстоятельствах

К заблокированному мальчику съехались спасатели, врачи и полицейские 
К заблокированному мальчику съехались спасатели, врачи и полицейские 

Новосибирские спасатели вызволили 6-летнего мальчика из припаркованного автомобиля на улице Эйхе — он был пристёгнут в кресле и не мог сам открыть двери салона.


Сегодня утром оперативному дежурному муниципальной аварийно-спасательной службы позвонили медики скорой помощи — они попросили приехать на помощь и вызволить ребёнка из автомобиля, припаркованного на улице Эйхе в Первомайском районе.


«Так как ребёнок пристёгнут в кресле, сам он не может открыть двери салона», — сказали спасатели.


По словам спасателей, оперативный экипаж прибыл на место и за 14 минут вызволил мальчика, который сидел в холодной из-за морозов машине, рассказал корреспонденту НГС начальник МАСС Дмитрий Фокин. Автомобиль не был заведён.


Спасатели передали ребёнка матери, а также медикам для осмотра. В обстоятельствах инцидента разбирается и полиция.



Дмитрий Фокин подчеркнул, что сейчас, в холода, родителям стоит быть более внимательными и тщательнее следить за детьми. Сегодня, например, спасатели также вызволяли родителей, которых дети заперли на балконе.


Ранее ещё одна сибирячка заперла 3-летнюю дочь в машине — минута промедления могла стоить жизни.

Прочтений: 12727

По теме

Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (40)40
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено