Шестилетний мальчик оказался один в закрытой ледяной машине: к нему приехали спасатели

К заблокированному мальчику съехались спасатели, врачи и полицейские

Новосибирские спасатели вызволили 6-летнего мальчика из припаркованного автомобиля на улице Эйхе — он был пристёгнут в кресле и не мог сам открыть двери салона.







Сегодня утром оперативному дежурному муниципальной аварийно-спасательной службы позвонили медики скорой помощи — они попросили приехать на помощь и вызволить ребёнка из автомобиля, припаркованного на улице Эйхе в Первомайском районе.







«Так как ребёнок пристёгнут в кресле, сам он не может открыть двери салона», — сказали спасатели.







По словам спасателей, оперативный экипаж прибыл на место и за 14 минут вызволил мальчика, который сидел в холодной из-за морозов машине, рассказал корреспонденту НГС начальник МАСС Дмитрий Фокин. Автомобиль не был заведён.







Спасатели передали ребёнка матери, а также медикам для осмотра. В обстоятельствах инцидента разбирается и полиция.











Дмитрий Фокин подчеркнул, что сейчас, в холода, родителям стоит быть более внимательными и тщательнее следить за детьми. Сегодня, например, спасатели также вызволяли родителей, которых дети заперли на балконе.







Ранее ещё одна сибирячка заперла 3-летнюю дочь в машине — минута промедления могла стоить жизни.

