подробности

Супруги на «Тойоте» разбились насмерть на скользкой трассе

Они выехали на встречную полосу и врезались в «Мерседес»

Из-за резкого похолодания на трассах Новосибирской области стало опаснее
Из-за резкого похолодания на трассах Новосибирской области стало опаснее

Ночью 10 ноября на трассе в Новосибирской области произошла смертельная авария — Toyota врезалась во встречный Mercedes. Двое человек погибли.


ДТП случилось сегодня в 00:15 в Убинском районе Новосибирской области. По информации ГУ МВД России по Новосибирской области, 66-летний водитель, управлявший автомобилем Toyota, двигался по трассе Р-254 «Иртыш» в направлении Омска.


На 1227-м километре он выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Mercedes. Водитель автомобиля Toyota и его 64-летняя пассажирка от полученных травм погибли на месте. 


В пресс-службе полиции уточнили, что в «Тойоте» ехала семейная пара из Иркутской области.


«Дорожные условия были, конечно, не самые благоприятные — в связи с резким похолоданием. И дорожное покрытие было довольно скользкое. Отчасти, возможно, это сказалось на аварийности», — добавили в пресс-службе новосибирской полиции.


Всего за сутки на дорогах региона было 118 столкновений — в трёх ДТП погибли 3 человека, ещё 9 человек получили травмы.


Синоптики предупредили жителей Новосибирской области, что регион настигнет волна арктического холода с 30-градусными морозами, а спасатели настоятельно советовали новосибирцам воздержаться от загородных поездок. Сейчас спасателей уже перевели в режим повышенной готовности из-за морозов.

Прочтений: 14255

По теме

Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (42)42
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено