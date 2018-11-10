Супруги на «Тойоте» разбились насмерть на скользкой трассе

Они выехали на встречную полосу и врезались в «Мерседес»

Из-за резкого похолодания на трассах Новосибирской области стало опаснее

Ночью 10 ноября на трассе в Новосибирской области произошла смертельная авария — Toyota врезалась во встречный Mercedes. Двое человек погибли.







ДТП случилось сегодня в 00:15 в Убинском районе Новосибирской области. По информации ГУ МВД России по Новосибирской области, 66-летний водитель, управлявший автомобилем Toyota, двигался по трассе Р-254 «Иртыш» в направлении Омска.







На 1227-м километре он выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Mercedes. Водитель автомобиля Toyota и его 64-летняя пассажирка от полученных травм погибли на месте.





В пресс-службе полиции уточнили, что в «Тойоте» ехала семейная пара из Иркутской области.







«Дорожные условия были, конечно, не самые благоприятные — в связи с резким похолоданием. И дорожное покрытие было довольно скользкое. Отчасти, возможно, это сказалось на аварийности», — добавили в пресс-службе новосибирской полиции.







Всего за сутки на дорогах региона было 118 столкновений — в трёх ДТП погибли 3 человека, ещё 9 человек получили травмы.







Синоптики предупредили жителей Новосибирской области, что регион настигнет волна арктического холода с 30-градусными морозами, а спасатели настоятельно советовали новосибирцам воздержаться от загородных поездок. Сейчас спасателей уже перевели в режим повышенной готовности из-за морозов.

