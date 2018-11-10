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Школьница, пропавшая ещё в сентябре, нашлась в Новосибирске

Девочку потеряли почти 2 месяца назад

14-летнюю девочку нашли в Новосибирске — с ней всё в порядке
14-летнюю девочку нашли в Новосибирске — с ней всё в порядке

Волонтёры закончили поиски 14-летней Александры Кучеренко, которая пропала в Ленинском районе Новосибирска ещё в середине сентября. Её жизни ничего не угрожает. 


Поисковый отряд «Лиза Алерт Новосибирск» сообщил о благополучном исходе поисков 14-летней Александры Кучеренко, которая пропала в городе 20 сентября. Ранее поисковики рассказывали, что подросток отпросилась у родителей погулять, её отпустили, но больше девочка на связь с семьёй не вышла.


«Да, искали [её] с сентября. И нашли в Новосибирске, где она всё это время и находилась. Её жизни и здоровью ничего не угрожает, 


о причинах и обстоятельствах мы не будем распространяться в интересах несовершеннолетней», — рассказала корреспонденту НГС по переписке «ВКонтакте» руководитель инфогруппы «Лиза Алерт» Алеся Яблонских.


Сейчас в Новосибирске продолжаются поиски 15-летней Марии Рогалевой, которая 9 ноября пропала в Кировском районе Новосибирска. По данным волонтёров, девушка была одета в чёрные лосины и чёрную куртку, на голове была белая вязаная шапка, на ногах — чёрные кроссовки. Также из отличительных знаков у неё татуировки — сердца на предплечье и стрела на пальце правой руки.

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