Как в кино! Сможете отличить новости о буднях полиции от сюжетов фильмов?
В День полиции предлагаем тест о службе тех, кто охраняет вашу жизнь
Ко Дню полиции Сеть городских порталов подготовила тест: угадайте, где мы пересказали сюжеты культовых фильмов, а где — события, которые произошли с полицейскими на самом деле. В конце теста мы обязательно расскажем, где найти истории, которые легли в основу вопросов.
Полицейские на конях гонятся за мужчиной. Беглеца настигают в лесу, седьмое чувство не подводит — у задержанного находят партию наркотиков
- Это новость-триллер из криминальной хроники
- Я видел эту сцену в сериале про полицейских
Бывалый авантюрист решает обогатиться на продаже нефти. Он ставит в грузовик потайную цистерну и везет на ней 20 тонн черного золота. Но на границе его останавливают полицейские
- Это фильм
- Это новость
Женщина пытается заставить полицию расследовать убийство ее дочери с помощью черного пиара
- Это сюжет из фильма
- Это какая-то новость
Молодой парень пытается скрыться от полицейских на машине. Начинается захватывающая погоня
- Это же «Малыш на драйве»
- Очень похоже на новость про погоню
В поле полицейские встречают мужчину с ножом в голове. Он говорит, что не может дышать
- Это начало детектива Дэвида Линча
- Это правда! У полицейских еще и не такие встречи бывают
Собирая улики на крупного наркоторговца, полицейский под прикрытием устраивается на работу воспитателем в детский сад
- У полицейских разные методы работы, возможно, это реальный случай
- Это сюжет из фильма
Полицейский получает наводку, что в одном из карьеров бандиты добывают золото. Он приезжает во всем разобраться, но вооруженные старатели требуют, чтобы он убирался. В голове агента зреет план мести
- Это начало боевика «Старатели и каратели»
- Это новость из криминальной сводки
Полицейские находят нелегальный покерный клуб, который прятался в ритуальном салоне среди гробов
- Это сюжет из фильма
- Это новость из СМИ
В крупном аэропорту внезапно отключается освещение взлетно-посадочной полосы. Проблему решает находчивый полицейский
- Да ладно! Это мой любимый боевик
- Я слышал новость об этом
Патрульные замечают пришвартованный к берегу дебаркадер. Они проникают внутрь и находят плантации марихуаны
- Это же новость о предприимчивых наркоторговцах
- Это сюжет из фильма
После неудачной попытки задержать опасного преступника полицейский увольняется и устраивается работать почтальоном
- Я помню этот фильм!
- Всякое в жизни бывает. Мне кажется, это реальная история
В участок приходит жительница небольшой деревни. Она говорит, что в ее доме творится странное — летают шкафы и посуда. Полицейский начальник решает проверить и отправляется в дом, где его встречает полтергейст
- Это фильм «Полтергейст». Я угадал?
- Это реальная история
Парочка грабителей врывается в квартиру пенсионера. Связывают его и начинают рыть подкоп в ломбард, расположенный по соседству. Они почти у цели, но тут в дверь кто-то постучал
- Это история про гангстеров, кажется, я видел ее в кино
- Это реальные события
Сотрудница полиции практически в одиночку находит девушку и ее собаку, просидевших несколько дней в глубокой яме
- Это жуткая новость
- Это же известный фильм!
Боксер и его друг-полицейский прогуливаются и слышат крик женщины — на нее напал грабитель. Одним ударом они отправляют обидчика в нокаут и идут ужинать с Микки Рурком
- Это реальная история
- Это кино
Правильные ответы: 5/10
Кажется, вы не очень разбираетесь в работе органов и режиссеров
Правильные ответы: 5/10
Неплохо! Но пробелы есть, как и есть возможность восполнить их за выходные
Правильные ответы: 5/10
Гениально! Вы помните наизусть все новости и спокойно отличите их от самого закрученного сюжета
Правильные ответы: 5/10
Кажется, вы давно не читали новости и не смотрели фильмы. Но у вас есть целые выходные, чтобы все исправить!
Истории, которые легли в основу теста, ищите здесь.
Фото:Kinopoisk.ru