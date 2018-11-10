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Как в кино! Сможете отличить новости о буднях полиции от сюжетов фильмов?

В День полиции предлагаем тест о службе тех, кто охраняет вашу жизнь

Будни полицейских — любимая тема для кино и сериалов
Будни полицейских — любимая тема для кино и сериалов


Ко Дню полиции Сеть городских порталов подготовила тест: угадайте, где мы пересказали сюжеты культовых фильмов, а где — события, которые произошли с полицейскими на самом деле. В конце теста мы обязательно расскажем, где найти истории, которые легли в основу вопросов.


Полицейские на конях гонятся за мужчиной. Беглеца настигают в лесу, седьмое чувство не подводит — у задержанного находят партию наркотиков

  • Это новость-триллер из криминальной хроники
  • Я видел эту сцену в сериале про полицейских


Бывалый авантюрист решает обогатиться на продаже нефти. Он ставит в грузовик потайную цистерну и везет на ней 20 тонн черного золота. Но на границе его останавливают полицейские

  • Это фильм
  • Это новость


Женщина пытается заставить полицию расследовать убийство ее дочери с помощью черного пиара

  • Это сюжет из фильма 
  • Это какая-то новость


Молодой парень пытается скрыться от полицейских на машине. Начинается захватывающая погоня

  • Это же «Малыш на драйве»
  • Очень похоже на новость про погоню


В поле полицейские встречают мужчину с ножом в голове. Он говорит, что не может дышать

  • Это начало детектива Дэвида Линча
  • Это правда! У полицейских еще и не такие встречи бывают


Собирая улики на крупного наркоторговца, полицейский под прикрытием устраивается на работу воспитателем в детский сад

  • У полицейских разные методы работы, возможно, это реальный случай
  • Это сюжет из фильма


Полицейский получает наводку, что в одном из карьеров бандиты добывают золото. Он приезжает во всем разобраться, но вооруженные старатели требуют, чтобы он убирался. В голове агента зреет план мести

  • Это начало боевика «Старатели и каратели»
  • Это новость из криминальной сводки


Полицейские находят нелегальный покерный клуб, который прятался в ритуальном салоне среди гробов

  • Это сюжет из фильма
  • Это новость из СМИ


В крупном аэропорту внезапно отключается освещение взлетно-посадочной полосы. Проблему решает находчивый полицейский

  • Да ладно! Это мой любимый боевик
  • Я слышал новость об этом


Патрульные замечают пришвартованный к берегу дебаркадер. Они проникают внутрь и находят плантации марихуаны

  • Это же новость о предприимчивых наркоторговцах
  • Это сюжет из фильма


После неудачной попытки задержать опасного преступника полицейский увольняется и устраивается работать почтальоном

  • Я помню этот фильм!
  • Всякое в жизни бывает. Мне кажется, это реальная история


В участок приходит жительница небольшой деревни. Она говорит, что в ее доме творится странное — летают шкафы и посуда. Полицейский начальник решает проверить и отправляется в дом, где его встречает полтергейст

  • Это фильм «Полтергейст». Я угадал?
  • Это реальная история


Парочка грабителей врывается в квартиру пенсионера. Связывают его и начинают рыть подкоп в ломбард, расположенный по соседству. Они почти у цели, но тут в дверь кто-то постучал

  • Это история про гангстеров, кажется, я видел ее в кино
  • Это реальные события


Сотрудница полиции практически в одиночку находит девушку и ее собаку, просидевших несколько дней в глубокой яме

  • Это жуткая новость
  • Это же известный фильм!


Боксер и его друг-полицейский прогуливаются и слышат крик женщины — на нее напал грабитель. Одним ударом они отправляют обидчика в нокаут и идут ужинать с Микки Рурком

  • Это реальная история
  • Это кино


Как в кино! Сможете отличить новости о буднях полиции от сюжетов фильмов?

Правильные ответы: 5/10

Кажется, вы не очень разбираетесь в работе органов и режиссеров

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Как в кино! Сможете отличить новости о буднях полиции от сюжетов фильмов?

Правильные ответы: 5/10

Неплохо! Но пробелы есть, как и есть возможность восполнить их за выходные

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Как в кино! Сможете отличить новости о буднях полиции от сюжетов фильмов?

Правильные ответы: 5/10

Гениально! Вы помните наизусть все новости и спокойно отличите их от самого закрученного сюжета

Пройти тест еще раз
Как в кино! Сможете отличить новости о буднях полиции от сюжетов фильмов?

Правильные ответы: 5/10

Кажется, вы давно не читали новости и не смотрели фильмы. Но у вас есть целые выходные, чтобы все исправить!

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Истории, которые легли в основу теста, ищите здесь.

Прочтений: 1721
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