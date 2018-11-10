Как в кино! Сможете отличить новости о буднях полиции от сюжетов фильмов?

В День полиции предлагаем тест о службе тех, кто охраняет вашу жизнь

Будни полицейских — любимая тема для кино и сериалов





Ко Дню полиции Сеть городских порталов подготовила тест: угадайте, где мы пересказали сюжеты культовых фильмов, а где — события, которые произошли с полицейскими на самом деле. В конце теста мы обязательно расскажем, где найти истории, которые легли в основу вопросов.





Полицейские на конях гонятся за мужчиной. Беглеца настигают в лесу, седьмое чувство не подводит — у задержанного находят партию наркотиков

Это новость-триллер из криминальной хроники

Я видел эту сцену в сериале про полицейских





Бывалый авантюрист решает обогатиться на продаже нефти. Он ставит в грузовик потайную цистерну и везет на ней 20 тонн черного золота. Но на границе его останавливают полицейские

Это фильм

Это новость





Женщина пытается заставить полицию расследовать убийство ее дочери с помощью черного пиара

Это сюжет из фильма

Это какая-то новость





Молодой парень пытается скрыться от полицейских на машине. Начинается захватывающая погоня

Это же «Малыш на драйве»

Очень похоже на новость про погоню





В поле полицейские встречают мужчину с ножом в голове. Он говорит, что не может дышать

Это начало детектива Дэвида Линча

Это правда! У полицейских еще и не такие встречи бывают





Собирая улики на крупного наркоторговца, полицейский под прикрытием устраивается на работу воспитателем в детский сад

У полицейских разные методы работы, возможно, это реальный случай

Это сюжет из фильма





Полицейский получает наводку, что в одном из карьеров бандиты добывают золото. Он приезжает во всем разобраться, но вооруженные старатели требуют, чтобы он убирался. В голове агента зреет план мести

Это начало боевика «Старатели и каратели»

Это новость из криминальной сводки





Полицейские находят нелегальный покерный клуб, который прятался в ритуальном салоне среди гробов

Это сюжет из фильма

Это новость из СМИ





В крупном аэропорту внезапно отключается освещение взлетно-посадочной полосы. Проблему решает находчивый полицейский

Да ладно! Это мой любимый боевик

Я слышал новость об этом





Патрульные замечают пришвартованный к берегу дебаркадер. Они проникают внутрь и находят плантации марихуаны

Это же новость о предприимчивых наркоторговцах

Это сюжет из фильма





После неудачной попытки задержать опасного преступника полицейский увольняется и устраивается работать почтальоном

Я помню этот фильм!

Всякое в жизни бывает. Мне кажется, это реальная история





В участок приходит жительница небольшой деревни. Она говорит, что в ее доме творится странное — летают шкафы и посуда. Полицейский начальник решает проверить и отправляется в дом, где его встречает полтергейст

Это фильм «Полтергейст». Я угадал?

Это реальная история





Парочка грабителей врывается в квартиру пенсионера. Связывают его и начинают рыть подкоп в ломбард, расположенный по соседству. Они почти у цели, но тут в дверь кто-то постучал

Это история про гангстеров, кажется, я видел ее в кино

Это реальные события





Сотрудница полиции практически в одиночку находит девушку и ее собаку, просидевших несколько дней в глубокой яме

Это жуткая новость

Это же известный фильм!





Боксер и его друг-полицейский прогуливаются и слышат крик женщины — на нее напал грабитель. Одним ударом они отправляют обидчика в нокаут и идут ужинать с Микки Рурком

Это реальная история

Это кино





Как в кино! Сможете отличить новости о буднях полиции от сюжетов фильмов? Правильные ответы: 5/10 Кажется, вы не очень разбираетесь в работе органов и режиссеров Пройти тест еще раз

Как в кино! Сможете отличить новости о буднях полиции от сюжетов фильмов? Правильные ответы: 5/10 Неплохо! Но пробелы есть, как и есть возможность восполнить их за выходные Пройти тест еще раз

Как в кино! Сможете отличить новости о буднях полиции от сюжетов фильмов? Правильные ответы: 5/10 Гениально! Вы помните наизусть все новости и спокойно отличите их от самого закрученного сюжета Пройти тест еще раз

Как в кино! Сможете отличить новости о буднях полиции от сюжетов фильмов? Правильные ответы: 5/10 Кажется, вы давно не читали новости и не смотрели фильмы. Но у вас есть целые выходные, чтобы все исправить! Пройти тест еще раз





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