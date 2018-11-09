Работы новосибирского фотографа поставили в Эрмитаже рядом с Пикассо и Дега

В этом здании, на соседнем этаже, выставлены картины Пабло Пикассо и Эдгара Дега





В Санкт-Петербурге, в главном штабе Эрмитажа, открылась коллективная выставка «Я здесь живу»: там представлены работы новосибирского фотографа Влада Некрасова из серии «Хайдаркен. Провинция жизни». На этой выставке также представлены снимки фотографов из Ирландии, Шотландии, Нидерландов.







Влад Некрасов сделал свою серию в Киргизии в 2016 году, когда поехал с турклубом НГУ, где он учится на журналистике, в поход.











«Получилось так, что на третий день у меня возникла горная болезнь: из-за температуры меня эвакуировали. Точнее, я сам спустился, встретил киргизов-пастухов, которые меня проводили. По счастливому стечению обстоятельств в одной чайхане ко мне подсел киргизский парень Азамат, который проникся моей историей и позвал жить к себе, пока я не выздоровею. Так я неделю жил в южной части страны. Город Хайдаркен, где начал снимать эту серию. Она родилась, потому что я оказался в стране абсолютно один и не знал, что делать», — рассказал корреспонденту НГС Влад Некрасов.







Каждый день он снимал то, что видел, не задумываясь, а когда вернулся, понял, что можно сделать историю. «Самым важным было для меня — передать место и его атмосферу», — добавил Некрасов.





Работы сделаны в 2016 году





В сентябре новосибирский фотограф открыл выставку в Москве.

