«Деньги дают смешные»: власти начали выкупать дома под стройку четвёртого моста

Стройплощадку под строительство моста начали готовить ещё в сентябре

Власти начали оценивать недвижимость, которая попадаёт под снос из-за строительства четвёртого моста через Обь в Новосибирске, — её владельцы назвали предлагаемые цены слишком низкими.





Об этом корреспонденту НГС рассказала одна из жительниц домов на улице Большой, Ксения Трофимцева. По её словам, на одном из собраний жильцы решили заказать независимую оценку недвижимости, а потом идти в суд.





«ГКУ "Мост" оценку дают очень маленькую. Даже если посмотреть, как людей на Бугринке сносили (во время строительства Бугринского моста. — Прим. ред.), — у нас всё вообще не так. Дают людям почему-то по разному, предлагают около 210 тысяч за сотку. У меня знакомые есть, у них уже прошла оценка. У них, получается, 3,5 сотки и дом нормальный. В общей сложности у них получилось 2 миллиона 223 тысячи, где-то так. В семье 6 человек, как они будут там — я не знаю. Но, как я понимаю, за Бугринку давали хорошо. Здесь у нас метро рядом, до Маркса рядом, везде всё рядом, оценивают очень мало. <...> Сейчас мы вызвали независимую оценку, она пока пройдёт на 2 дома. И если будет большая разница, то, конечно, мы будем писать в прокуратуру и идти в суд. А что делать? <...> Они (представители ГКУ «Мост». — Прим. ред.) сказали, что если будет суд, значит, вы получите меньше, а ту сумму, которую предлагали раньше, уже не вернут.





А деньги дают смешные, они людей просто загоняют в долги», — пожаловалась девушка.





В областном ГКУ «Мост» НГС подтвердили, что начали оценивать недвижимость. По их данным, под снос попало 84 частных дома на улицах Большой и Туннельной.





«Средняя цена за земельные участки составляет среднерыночную стоимость, существующую на рынке недвижимости частного сектора левобережной части города Новосибирска на дату оценки, в которую включается рыночная стоимость земельного участка, рыночная стоимость права аренды земельного участка, рыночная стоимость объектов недвижимого имущества, расположенных на изымаемом земельном участке, и убытки, причиняемые изъятием», — передала пресс-служба областного правительства слова начальника ГКУ «Мост» Валерия Жаркова в ответ на запрос НГС.





Валерий Жарков добавил, что выкупить все участки планируют за 2 года, и отметил, что у жильцов будет не больше полугода на переезд с момента выплат за участки.





Площадку под строительство четвёртого моста начали готовить в сентябре. До этого жильцы домов на Большой и Туннельной жаловались на то, что их о стройке не предупредили и что выселять их пока не собираются.





Четвёртый мост через Обь соединит Южную площадь на правом берегу с площадью Энергетиков на левом. Проект предполагает строительство транспортных развязок на обоих берегах для его подключения к дорожной сети города. Мост запроектирован длиной 1,5 километра, с шестиполосной дорогой. Общая стоимость проекта в ценах текущего года составляет 40,9 миллиарда рублей, где 26,3 миллиарда — капитальный грант из федерального бюджета, 3,9 миллиарда — средства концедента, 10,7 миллиарда — средства концессионера. Мост призван решить многолетнюю транспортную проблему города, обеспечив доступную связь между площадью Труда и площадью Энергетиков. (most.nso.ru)