В небе над Новосибирском появилось гало
Оптическое явление заметили на площади Карла Маркса и возле ДКЖ
Вечером в пятницу, 9 ноября, жители Новосибирска наблюдали на площади Карла Маркса и около ДКЖ гало — оптическое явление, возникающее в условиях резкого похолодания.
Как рассказал автор снимка Вячеслав Суров, он сделал фотографию приблизительно в 17:22 из окна торгового центра «Сан Сити» .
Аналогичное явление новосибирцы наблюдали в сентябре в Калининском районе. Тогда начальник отдела метеопрогнозов Марина Виноградова поясняла НГС, что это гало возникает из-за наличия частиц снега в воздухе. «При солнечном свете, если солнце освещает частицы снега, они вызывают преломление солнечных лучей в виде таких радужных колец», — рассказывала Виноградова.
Из-за надвигающихся на город морозов сегодня спасатели МЧС перешли в режим повышенной готовности. По прогнозам синоптиков, в ближайшие сутки температура воздуха в Новосибирске может опуститься до отметки –25 градусов.
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Александра Трофименко
Фото Вячеслава Сурова (1), читателя НГС Алексея (2)