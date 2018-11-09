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В небе над Новосибирском появилось гало

Оптическое явление заметили на площади Карла Маркса и возле ДКЖ

Гало появляется из-за похолодания
Гало появляется из-за похолодания


Вечером в пятницу, 9 ноября, жители Новосибирска наблюдали на площади Карла Маркса и около ДКЖ гало — оптическое явление, возникающее в условиях резкого похолодания. 


Как рассказал автор снимка Вячеслав Суров, он сделал фотографию приблизительно в 17:22 из окна торгового центра «Сан Сити» . 


Аналогичное явление новосибирцы наблюдали в сентябре в Калининском районе. Тогда начальник отдела метеопрогнозов Марина Виноградова поясняла НГС, что это гало возникает из-за наличия частиц снега в воздухе. «При солнечном свете, если солнце освещает частицы снега, они вызывают преломление солнечных лучей в виде таких радужных колец», — рассказывала Виноградова.


В ближайшие несколько дней в Новосибирске будет очень морозно
В ближайшие несколько дней в Новосибирске будет очень морозно


Из-за надвигающихся на город морозов сегодня спасатели МЧС перешли в режим повышенной готовности. По прогнозам синоптиков, в ближайшие сутки температура воздуха в Новосибирске может опуститься до отметки –25 градусов.

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