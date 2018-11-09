Mitsubishi показала новую машину со зверским «лицом»

Пикап L200 кардинально изменился





Японская Mitsubishi представила новое поколение пикапа L200 — теперь это автомобиль с самой агрессивной внешностью в линейке компании. Передняя часть оформлена узкими фарами, огромным бампером с крупным хромированными «клыками» — машина как будто разевает хищную пасть.





«У нас поставка планируется на следующий год, а анонсируется автомобиль этой весной. Машина хорошо продаётся, текущая модель», — рассказали корреспонденту НГС в отделе продаж компании «Фастар», официального дилера Mitsubishi в Новосибирске.







Салон L200 для рынка Таиланда





Mitsubishi L200 оснащается системами полного привода Easy Select с жёстко подключаемым передним мостом и блокировкой заднего дифференциала, а также Super Select с межосевым дифференциалом. Двигатели на машине — 2,4-литровый бензиновый мощностью 128 л.с. или турбодизель объёмом 2,4 литра и мощностью 154 л.с.





Пикап получил новый 6-ступенчатый автомат Aisin, также возможна механическая коробка передач.





Нынешняя модель Mitsubishi L200 стоит от 1 879 000 до 2 488 000 рублей. Конкурирует пикап с моделями Toyota Hilux и Volkswagen Amarok.





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