Медленно спешат домой: Новосибирск встал в 10-балльных пробках
Гололёд и ДТП парализовали движение по городу
Вечером в пятницу, 9 ноября, новосибирские автомобилисты встали в 10-балльные пробки — обстановку на дорогах осложняют снег и гололедица.
Согласно сервису Яндекс.Пробки, максимальный уровень заторов в Новосибирске был зарегистрирован в 17:30.
В глухой пробке стоят автомобили на улицах Фабричной, Большевистской, Нарымской, Ватутина, Станционной, Восходе, Кирова, Ипподромской и Красном проспекте. Также сильные заторы собрались на площади Лунинцев, инженера Будагова и площади Кондратюка.
Сегодня новосибирские водители, уставшие стоять в пробке на Коммунальном мосту, придумали новое развлечение — они решили строить новый мост и начали делать это с помощью значков на карте 2ГИС.
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Александр Сильченко
Фото из архива НГС (1), скриншот yandex.ru/maps (2)