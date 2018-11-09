Медленно спешат домой: Новосибирск встал в 10-балльных пробках

Гололёд и ДТП парализовали движение по городу

Наиболее сложная ситуация сейчас наблюдается на Октябрьской магистрали и Красном проспекте





Вечером в пятницу, 9 ноября, новосибирские автомобилисты встали в 10-балльные пробки — обстановку на дорогах осложняют снег и гололедица.





Согласно сервису Яндекс.Пробки, максимальный уровень заторов в Новосибирске был зарегистрирован в 17:30.





В глухой пробке стоят автомобили на улицах Фабричной, Большевистской, Нарымской, Ватутина, Станционной, Восходе, Кирова, Ипподромской и Красном проспекте. Также сильные заторы собрались на площади Лунинцев, инженера Будагова и площади Кондратюка.





Отметка о десятибалльных пробках появилась около 17:30



Сегодня новосибирские водители, уставшие стоять в пробке на Коммунальном мосту, придумали новое развлечение — они решили строить новый мост и начали делать это с помощью значков на карте 2ГИС.