В Техасе нашлось знамя Сибирской армии из Ново-Николаевска

Цвета флага и сегодня можно найти на гербе Новосибирска. На фото — флаг Второго артиллерийского батальона Сибирской армии Колчака





Подлинное армейское знамя времен Гражданской войны было продано на интернет-аукционе в США. Подразделение, которое под ним воевало, сформировано в Ново-Николаевске.







Знамя появилось на интернет-аукционе liveauctioneers.com. Лот назван «Флаг Второго артиллерийского батальона Сибирской армии Колчака» (Kolchak Siberian Army 2nd artillery battalion flag). Раритет представила компания SOFE DESIGN AUCTIONS, LLC.







Первоначально знамя было оценено в 1000–1500 долларов, однако, как следует из данных аукционного сайта, после третьего предложения лот был продан всего за 600 долларов (около 40 тысяч рублей по текущему курсу).







Сибирская армия была создана летом 1918 года в Ново-Николаевске (так назывался Новосибирск до 1925 года) по распоряжению Временного Сибирского правительства. Бойцы армии участвовали в боевых действиях с 1918-го по 1920 год на стороне так называемых «белых».







Картина в виде флага, на которой изображён лозунг последней «Монстрации», моложе артиллерийского знамени почти на век, но её автор Артём Лоскутов смог продать свою работу на аукционе Vladey даже дороже — за 600 евро.