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Поддали жару: батареи новосибирцев стали горячее с первыми морозами

Повышать температуру в батареях начали утром 9 ноября

Температуру воды на магистралях планируется повысить до 97 градусов
Температуру воды на магистралях планируется повысить до 97 градусов


Энергетики «Сибирской генерирующей компании» начали повышать температуру в батареях из-за резкого похолодания.


Как рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе энергокомпании, повышать температуру в батареях начали утром 9 ноября.


«В связи с тем, что началось похолодание, мы с 9:00 производим постепенное повышение температурных графиков. В 14:00 мы сделали корректировку с учётом ухудшения прогноза — повысили параметры, стали подавать температуру выше. Чем ближе к ТЭЦ живёт потребитель, тем раньше будет заметно повышение тепла. Любое повышение температуры производится в соответствии с утвержденными графиками для каждого теплоисточника. По левому берегу будет повышение отпускаемой сетевой воды до 96 градусов, а по правому — до 94–97 градусов», — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе СГК.


В энергокомпании добавили, что 


повышение температуры в батареях станет заметно около 20:00.


«Повышение температурных графиков начали заранее, зная, что в городе резко похолодает», — добавили в СГК.


Ранее в Гидрометцентре обнародовали предварительный прогноз погоды на ноябрь и зиму — первые ощутимые холода в Новосибирске наступят в третьей декаде ноября, когда ночные температуры опустятся до –25 градусов.


Следить за актуальной температурой в Новосибирске можно каждый день на портале НГС.ПОГОДА.

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