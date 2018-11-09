Вышла из школы и исчезла: в Новосибирске пропала 15-летняя девочка с татуировками

Мария Рогалева пропала сегодня после школы

Волонтёры из поискового отряда «ДоброСпас-Новосибирск» попросили помощи в поисках 15-летней Марии Рогалевой, которая пропала в Кировском районе Новосибирска.







Сегодня, 9 ноября, 15-летняя девушка ушла из школы № 134 — сейчас её разыскивают волонтёры, пояснили в «ДоброСпасе».







Как сообщается в ориентировке, у Марии Рогалевой серо-зелёные глаза, густые светло-русые волосы ниже плеч. Рост пропавшей — 153 сантиметра. Также у ней есть послеоперационный шрам под носом и татуировки — сердечки на предплечье и стрела на пальце правой руки.







По данным волонтёров, девушка была одета в черные лосины и чёрную куртку, на голове была белая вязаная шапка, на ногах — чёрные кроссовки.







Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшей, волонтёры просят позвонить по единому номеру экстренных служб 112 или в поисковый отряд по телефонам: 8–953–887–17–77, 8–951–387–07–58.







Также сейчас в Новосибирске продолжаются поиски 29-летней Ксении Михайловой, которая исчезла неделю назад.

