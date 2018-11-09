Вышла из школы и исчезла: в Новосибирске пропала 15-летняя девочка с татуировками

Волонтёры попросили помощи в её поисках

Мария Рогалева пропала сегодня после школы
Мария Рогалева пропала сегодня после школы

Волонтёры из поискового отряда «ДоброСпас-Новосибирск» попросили помощи в поисках 15-летней Марии Рогалевой, которая пропала в Кировском районе Новосибирска.


Сегодня, 9 ноября, 15-летняя девушка ушла из школы № 134 — сейчас её разыскивают волонтёры, пояснили в «ДоброСпасе».


Как сообщается в ориентировке, у Марии Рогалевой серо-зелёные глаза, густые светло-русые волосы ниже плеч. Рост пропавшей — 153 сантиметра. Также у ней есть послеоперационный шрам под носом и татуировки — сердечки на предплечье и стрела на пальце правой руки.


По данным волонтёров, девушка была одета в черные лосины и чёрную куртку, на голове была белая вязаная шапка, на ногах — чёрные кроссовки.


Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшей, волонтёры просят позвонить по единому номеру экстренных служб 112 или в поисковый отряд по телефонам: 8–953–887–17–77, 8–951–387–07–58.


Также сейчас в Новосибирске продолжаются поиски 29-летней Ксении Михайловой, которая исчезла неделю назад.

Прочтений: 6415

По теме

Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (18)18
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено