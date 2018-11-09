Родные и коллеги покусанного полицейского встали около суда с плакатом

Родственники и коллеги бойца Росгвардии вышли с плакатом перед зданием суда

Сегодня, 9 ноября, в Кировском суде Новосибирска начали оглашать приговор бойцу Росгвардии Семёну Лысикову, которого обвиняют в превышении должностных полномочий. За драку с подозреваемым прокурор попросил приговорить его к 7 годам лишения свободы.





Перед заседанием его родственники и коллеги вышли с плакатом «Лысикова — оправдать! Фабрикантов дела — к ответу!».







Приговор судья Марина Лаврентьева начала зачитывать сегодня, 9 ноября. Закончить его вынесение должны на следующей неделе, 12 ноября.





В июле прошлого года Лысиков попытался задержать подозреваемого в угоне иномарки — тот убежал к себе в дом, где у него с полицейским завязалась первая драка, во время которой мужчина укусил Лысикова за пальцы, а после, уже во дворе, — вторая драка, инициатором которой следствие посчитало полицейского. В итоге машина не была в угоне, но подозреваемого приговорили к условному сроку, а после апелляции — к двум годам колонии за «применение насилия в отношении сотрудника власти».







Лысиков свою вину не признал. В разговоре с корреспондентом НГС и во время судебного заседания он утверждал, что действовал по инструкциям, а также обвинял истца, следователя и свидетелей в сговоре и обращался с этим в прокуратуру — в ведомстве НГС подтвердили, что он дважды жаловался «на необоснованное уголовное преследование», но жалобы не приняли, а его доказательства не приобщили к уголовному делу.