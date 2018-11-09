Рис больше не слипнется: шеф-повар придумал меню для новосибирской больницы

В новой еде меньше жира и сахара, но повара заверили, что питание стало ещё вкуснее

Больница решила по-новому подойти к концепции лечебного питания





Новосибирский областной госпиталь ветеранов войн № 3 нанял шеф-повара, которая разработала меню по новым технологиям — врачи говорят, что больничное питание не обязательно должно быть скудным.







Шеф-повар Наталья Кокорина придумала для пациентов больницы разнообразное меню из фруктов, овощей, круп и других продуктов — для приготовления используются новые технологии, необычные в том числе и для лечебных учреждений, рассказала корреспонденту НГС главный врач госпиталя ветеранов войн № 3 на улице Демьяна Бедного, главный диетолог области Оксана Герасименко. В этой больнице лечат и участников войн, и ветеранов труда — пожилых людей, которым нужно особое питание.







Госпиталь нанял шеф-повара, которая придумала, как сделать питание лучше за те же деньги





«Мы думали, как улучшить качество питания, его полноценность, удовлетворить нашего пациента, чтобы ему нравилось питание, чтобы хорошие были отзывы. Поэтому мы пригласили шеф-повара, дали объявление. <…>





В лечебном питании многое изменилось — изменились нормы питания, сегодня у нас меньше стало соли, сахара, жир значительно уменьшился, поэтому затруднение испытывают наши обычные повара — а как же приготовить, это значит на сковородку не налить ни капли масла?







Задача шеф-повара — именно обучить, как без добавления насыщенного жира вкусно приготовить, чтобы рисинка к рисинке, чтобы красивый был вид, чтобы он был воздушный, не слипшийся», — объяснила Герасименко.







По мнению главного врача, блюда также должны выглядеть красиво, чтобы пациентам было приятно их есть





В госпитале отметили, что новое меню не потребовало финансовых вложений.







По её словам, у многих людей больничное питание ассоциируется с невкусной едой, но в госпитале хотели изменить это представление и научиться даже из обычных продуктов делать здоровую и вкусную пищу, в основном приготовленную на пару. Диетолог добавила, что надеется на то, что и другие больницы возьмут их опыт.







Ранее новосибирские депутаты предложили организовать шведские столы в школьных столовых. Так, по их мнению, продукты будут выбрасывать намного реже.

