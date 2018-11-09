Новосибирцы встали в пробку на Коммунальном мосту. От скуки они нарисовали ещё один мост в 2ГИС

Значками водители обозначили дорожные работы в воздухе над Обью

Пробка на Коммунальном мосту сподвигла новосибирцев на забавную шутку
Пробка на Коммунальном мосту сподвигла новосибирцев на забавную шутку


Новосибирские водители, уставшие стоять в пробке на Коммунальном мосту, придумали новое развлечение — они решили строить новый мост и начали делать это с помощью значков на карте 2ГИС.


Один из пользователей поставил на карте над Обью знаки дорожных работ и начал строить из них новый мост. С этого и начался флешмоб. 


Значки начали появляться в приложении 2ГИС днём 9 ноября
Значки начали появляться в приложении 2ГИС днём 9 ноября


Сейчас в приложении можно найти уже более 10 отметок — все они находятся к юго-востоку от Коммунального моста. Отметки ставили в разное время: некоторые — 7 часов назад, некоторые — 4. 


На момент публикации новости движение по Коммунальному мосту в сторону левого берега было сильно затруднено. 


На карте более 10 отметок
На карте более 10 отметок


Положение «нового» моста не совпадает с четвёртым мостом — его должны построить в противоположной стороне от Коммунального, ближе к автовокзалу. 


Новосибирцы встали в пробку на Коммунальном мосту. От скуки они нарисовали ещё один мост в 2ГИС


Тут уже нашлись ответственные лица: кто-то решил взять на себя должность архитектора.


Новосибирцы встали в пробку на Коммунальном мосту. От скуки они нарисовали ещё один мост в 2ГИС


А кто-то уже сейчас начал давать технические советы.


Новосибирцы встали в пробку на Коммунальном мосту. От скуки они нарисовали ещё один мост в 2ГИС


В конце прошлого года новосибирцы, попавшие в 10-балльные пробки, развлекали себя на картах «Яндекса» — они оставляли друг другу остроумные комментарии и стихи на картах.

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