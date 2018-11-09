Новосибирские медведи и еноты растолстели к зиме

Бурые медведи, барсуки и еноты готовятся к спячке: работники зоопарка приносят им побольше сена для утепления домиков

Животные в Новосибирском зоопарке приготовились к приближающейся зиме — барсуки потолстели, олени похудели, а дикие кошки стали более пушистыми.







«Готовясь к холодам, Новосибирский зоопарк переводит всех теплолюбивых животных в зимние павильоны. К сегодняшнему дню на тёплые "квартиры" переведены почти все, кто будет зимовать в помещении. Исключение составляют лишь некоторые птицы, которые не боятся морозов. Как обычно, чуть дольше на улице остаются японские журавли и водоплавающие птицы на Лебедином озере. Утки, лебеди и гуси хорошо переносят минусовые температуры и поэтому будут на озере до тех [пор], пока его почти полностью не покроет лёд», — рассказали в зоопарке.







Активно готовятся к холодам и животные, которые живут на улице круглый год. Звери, которые впадают в спячку, набрали вес: заметно потолстели бурые медведи, барсуки и еноты. Работники зоопарка стали приносить им больше соломы и сена, которые понадобятся для утепления домиков и укрытий.







«Животные, в спячку не впадающие, внешне сейчас тоже меняются. Кошки становятся более пушистыми. А вот копытные, наоборот, худеют. Потеряли в весе самцы всех оленевых — северные олени, пятнистые олени, маралы, козероги и аргали. Это связано с тем, что у данных видов сейчас брачный период. В период гона самцы копытных всегда худеют, но уже в декабре начнут набирать вес», — сообщили в зоопарке.







Кроме того, в ближайшие дни работники зоопарка планируют спустить воду из бассейнов белых медведей Кая и Герды. Это делают потому, что в морозы вода замерзает.







«Пока медведи могут ломать ледяную корку, воду не сливают. Это делают, когда лёд становится слишком толстым», — пояснили в зоопарке.







С сегодняшнего дня зоопарк перешёл на новый режим работы: теперь он закрывается на час раньше.