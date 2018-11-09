Новосибирские медведи и еноты растолстели к зиме

В зоопарке рассказали, как животные готовятся к приближающимся морозам

Бурые медведи, барсуки и еноты готовятся к спячке: работники зоопарка приносят им побольше сена для утепления домиков
Бурые медведи, барсуки и еноты готовятся к спячке: работники зоопарка приносят им побольше сена для утепления домиков

Животные в Новосибирском зоопарке приготовились к приближающейся зиме — барсуки потолстели, олени похудели, а дикие кошки стали более пушистыми.


«Готовясь к холодам, Новосибирский зоопарк переводит всех теплолюбивых животных в зимние павильоны. К сегодняшнему дню на тёплые "квартиры" переведены почти все, кто будет зимовать в помещении. Исключение составляют лишь некоторые птицы, которые не боятся морозов. Как обычно, чуть дольше на улице остаются японские журавли и водоплавающие птицы на Лебедином озере. Утки, лебеди и гуси хорошо переносят минусовые температуры и поэтому будут на озере до тех [пор], пока его почти полностью не покроет лёд», — рассказали в зоопарке.


Активно готовятся к холодам и животные, которые живут на улице круглый год. Звери, которые впадают в спячку, набрали вес: заметно потолстели бурые медведи, барсуки и еноты. Работники зоопарка стали приносить им больше соломы и сена, которые понадобятся для утепления домиков и укрытий.


«Животные, в спячку не впадающие, внешне сейчас тоже меняются. Кошки становятся более пушистыми. А вот копытные, наоборот, худеют. Потеряли в весе самцы всех оленевых — северные олени, пятнистые олени, маралы, козероги и аргали. Это связано с тем, что у данных видов сейчас брачный период. В период гона самцы копытных всегда худеют, но уже в декабре начнут набирать вес», — сообщили в зоопарке.


Кроме того, в ближайшие дни работники зоопарка планируют спустить воду из бассейнов белых медведей Кая и Герды. Это делают потому, что в морозы вода замерзает.


«Пока медведи могут ломать ледяную корку, воду не сливают. Это делают, когда лёд становится слишком толстым», — пояснили в зоопарке.


С сегодняшнего дня зоопарк перешёл на новый режим работы: теперь он закрывается на час раньше.

Прочтений: 470

По теме

Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (2)2
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено