«Будет мощная волна холода»: новосибирцев ждут по-настоящему зимние выходные

Мороз в области будет аномальным, но не рекордным

Характер погоды резко поменялся сегодня — с утра температура начала падать, а к обеду небо прояснело





Новосибирские синоптики дали прогноз на выходные — в область придут морозы.





«Сейчас по территории Новосибирской области и Новосибирска прошёл холодный атмосферный фронт. Уже с утра температура воздуха по западу области понизилась до 16–19 градусов мороза», — рассказал корреспонденту НГС пресс-секретарь Новосибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин.





Синоптики предполагают, что арктический воздух распространится на большую часть юго-востока Западной Сибири — в результате ослабеет ветер и прекратятся осадки.





«Мы 10, 11, 12-го [числа] ждём аномально холодную погоду с температурным фоном ниже климатической формы на 7–16 градусов. Морозы усилятся в ближайшие двое-трое суток до 21–27 градусов мороза ночью. Дневные температуры упадут до –16…–22 градусов. Правда, 12-го числа днём морозы будут несколько слабее — до –10…–15 градусов. Также мы ждём, что 12-го числа начнутся небольшие осадки, небольшой снег начнётся», — уточнил пресс-секретарь.





По его словам, в Новосибирске температура будет несколько выше, но незначительно. По Новосибирску ночные температуры будут в пределах –23…–25 градусов ночью. Дневные температуры 10 и 11 ноября будут в пределах –20 градусов, а 12 ноября — до –16 градусов.





«Это будет такая мощная волна холода для начала зимы, для первой половины ноября.





Аномальный холод ниже нормы, но тем не менее холод не рекордный. Самые низкие температуры по нашим многолетним данным рекордные, которые были за всю историю наблюдений, скажем, по Новосибирску, они ниже 30», — рассказал Ягудин.





После этого синоптики ожидают, что погода смягчится.





О том, что в город придёт арктический холод, новосибирцев предупреждали ещё в середине недели.