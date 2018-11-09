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Новосибирского «истребителя полицейских» отправили в колонию на 23 года

Сам осуждённый заверяет, что никого не убивал

Младшего сержанта полиции Виктора Кабака убили в небольшом тупике между разгрузочной площадкой супермаркета и строящимся зданием на улице Столетова
Младшего сержанта полиции Виктора Кабака убили в небольшом тупике между разгрузочной площадкой супермаркета и строящимся зданием на улице Столетова

В Новосибирске завершился суд над 32-летним Романом Литвиновым, которого обвиняли в смерти молодого полицейского Виктора Кабака в марте 2013 года, а также драке 12-летней давности, в которой погиб мужчина.


«Вину он свою как в ходе предварительного следствия, так и в судебном заседании не признал и утверждал, что он не причастен к совершению данных преступлений, никого не убивал и вообще он добропорядочный гражданин», — сообщила корреспонденту НГС старший прокурор отдела государственных обвинителей прокуратуры Новосибирской области Марина Морковина.


По её словам, Романа Литвинова обвиняли в трёх преступлениях. Одно из них случилось 19 декабря 2006 года в Ленинском районе: как следует из материалов дела, Литвинов вместе с компанией знакомых избил мужчину в арке дома № 20 на улице Киевской. Через несколько дней пострадавший умер в больнице от черепно-мозговой травмы.


После этого случая, по версии обвинения, Литвинов скрывался от полицейских, жил в арендованных квартирах, снимая их под чужими именами.


«Кроме того, находясь в розыске за совершение этого преступления, он испытывал личную неприязнь к сотрудникам полиции, которые его разыскивали и вообще в принципе к сотрудникам правоохранительных органов, <…> поэтому ночью 21 марта 2013 года [в Калининском районе] он встретил полицейских — пеший патруль — Алспаева и Кабака, которые были в форме, соответственно, осуществляли должностные полномочия по охране общественного порядка, и он решил совершить их убийство», — описала ситуацию Марина Морковина.


Она уточнила, что Кабаку осуждённый выстрелил в спину: пуля прошла насквозь через сердце. От этой раны пострадавший умер в больнице в ту же ночь. Второй полицейский сразу же после нападения начал преследовать преступника, но пострадал в перестрелке с ним, получив пулю в живот. 


Погибшему полицейскому Виктору Кабаку было 20 лет 
Погибшему полицейскому Виктору Кабаку было 20 лет 


По словам гособвинителя, задержать стрелка полицейским удалось только спустя 4 года после этого случая. С июля 2017 года Роман Литвинов остаётся под стражей. 


Кроме смертельной драки (ч. 4 ст. 111 УК РФ) и нападения на полицейских (ст. 317 УК РФ) его также обвиняли в «незаконном ношении огнестрельного оружия и боеприпасов», которые он использовал при нападении на Виктора Кабака и Амангельды Алспаева (ч. 1 ст. 222 УК РФ).


«Оружие было не изъято, но, согласно заключению экспертов, либо это был пистолет Макарова, либо аналогичное оружие <…> и, соответственно, патроны к нему», — рассказала Марина Морковина.


Сегодня, 9 ноября, в Новосибирском облсуде 32-летний Роман Литвинов выслушал обвинительный приговор. «Суд признал его виновным и назначил наказание в виде 23 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — сообщила представитель региональной прокуратуры.


Приговор в законную силу пока не вступил — гособвинитель предполагает, что осуждённый будет его обжаловать.

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