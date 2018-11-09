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Сжимал шею, бил по голове: директора школы будут судить за избиение учеников

Он применил «физическое насилие» к трём школьникам

Сейчас подозреваемый находится под подпиской о невыезде 
Сейчас подозреваемый находится под подпиской о невыезде 

В Новосибирской области закончилось следствие по делу в отношении 50-летнего директора школы деревни Вьюны Колыванского района — ему вменяют пять эпизодов по ч. 3 ст. 286 УК РФ (совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан, если они совершены с применением насилия).


«В ходе следствия установлено, что в период с 2016 по 2017 года директор в ходе проведения воспитательных работ с учениками школы применял к ним физическое насилие, а именно с силой сжимал рукой в области шеи, наносил удары в область туловища, а также головы. По уголовному делу признаны потерпевшими трое учеников в возрасте от 13 до 17 лет», — сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе СК России по НСО. 


Уголовное дело в отношении подозреваемого направлено в суд, сам директор школы был отстранён от должности ещё в августе прошлого года. Сейчас он находится под подпиской о невыезде. 


Имя подозреваемого в СК отказываются раскрывать, так как дело только ещё передано в суд. После возбуждения уголовного дела на сайте школы можно было найти информацию, что её возглавляет Дмитрий Курицкий. На сайтах Вьюнов его называют подполковником запаса внутренних войск и преподавателем истории и ОБЖ. 


Напомним, что школьники уже не первый раз жалуются на грубость и рукоприкладство учителей: в 2016 году ученики школы села Жеребцово Новосибирского района рассказывали о грубости учителя труда. «Он сказал встань — я встал, он меня потом выкинул из класса, я лбом двери открывал. И в технологии меня по голове бил, и в ухо ударял», — говорил тогда один из учеников.

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