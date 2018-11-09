А скоро всё замёрзнет: дорогу на «Родниках» затопило водой

Машины попали в глубокую лужу на Кочубея





Днём 9 ноября на дороге в микрорайоне «Родники» в Калининском районе Новосибирска разлилась вода — это произошло в 10-градусный мороз.





Очевидцы заметили, что поток воды вытекает на дорогу у дома на улице Кочубея, 11.





«Уже больше половины улицы до Тюленина она протекла, и скоро она вытечет на улицу Тюленина, проползёт вниз и на кольце будет потоп, если не перекроют. А там кольцо — это такая штука, если там замёрзнет, то там всё встанет колом.... Я мимо в машине проплывал, фарватер, скажем прямо, глубокий», — рассказал корреспонденту НГС очевидец, который проезжал по улице Кочубея после 13:00.





На месте работают сотрудники «Горводоканала», они перекрывают повреждённый водопровод.





«Без воды две девятиэтажки будет, детский садик и школа», — рассказал представитель «Горводоканала» Сергей Зубков. По его словам, повреждение будут устранять около 12–14 часов.







В августе НГС рассказывал, как из-за коммунальной аварии затопило дорогу на улице 25 лет Октября.